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Kirchensanierung Leonberg 300.000 Euro fehlen für die Orgel – Größte Pfeife ist fast fünf Meter hoch

Kirchensanierung Leonberg: 300.000 Euro fehlen für die Orgel – Größte Pfeife ist fast fünf Meter hoch
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Wie sieht es auf der Baustelle in der Leonberger Stadtkirche aus? Architekten und andere Fachleute berichten über die Sanierungsfortschritte des 800 Jahre alten Gotteshauses. Foto: Simon Granville

Die Leonberger evangelische Stadtkirche bekommt eine neue Orgel. Das Instrument ist nicht nur von den Maßen her gigantisch. Es schafft „was kein anderes Instrument kann“.

Es ist ein langer und im wahrsten Sinne des Wortes mit Steinbrocken, maroden Elektrokabeln und vermoderten Holzbalken übersäter Weg, der zu einer neuen Orgel für die evangelische Stadtkirche in Leonberg führt. Die Akteure, die dieses ehrgeizige Projekt vorantreiben, haben deshalb die großzügigen Spenderinnen und Spender eingeladen, die bisher rund 549.000 Euro locker gemacht haben, um ihnen den neuesten Stand zu vermitteln. Die Macher sind die Kirchengemeinde mit Stadtpfarrerin Heidi Essig-Hinz, die Architekten Wolfgang Hartmann und Bernhard Bruchmann, Zimmerleute, Elektriker, Steinmetze und die Leonberger Orgelbaufirma Mühleisen.

 

Die Kirchensanierung in Leonberg ist ein Kraftakt

Überall in der Kirche ist Baustelle. Der Altar, die Kanzel, das historische Gestühl im Chorraum, die seitliche Chororgel sind umhaust. Die Gemälde der Apostel an der Brüstung der Empore sind verhüllt. Die vier Tafelbilder von der oberen Orgelempore sind gesichert worden, denn sie bekommen einen neuen Standort. Die Kirchenbänke wurden beiseitegeschoben, denn sie mussten schwerem Hebegerät Platz machen und sie sind von feinem Baustaub bedeckt. „Sie werden in den nächsten Tagen im Paradies fachgerecht gelagert, bis die Kirche wieder zugänglich ist“, erläutert die Stadtpfarrerin. Das Paradies ist die überbaute Vorhalle beim Haupteingang der Kirche.

Abgedecktes Kreuz in der Leonberger Stadtkirche Foto: S/imon Granville

Die größte bauliche Veränderung hat am künftigen Standort der neuen Orgel stattgefunden. Die obere Empore ist abgebaut, ehemalige Stahlträger liegen im Kirchenraum. „Eine Herausforderung war die Demontage der beiden mehr als acht Meter langen und über 650 Kilogramm schweren Querträger“, sagt Architekt Bernhard Bruchmann.

Eine große Herausforderung ist es gewesen, die Empore für die neue Orgel eben zu gestalten so die Architekten. Die Toleranz sei klein, es dürfe keine Durchbiegung geben, deshalb wurden über dem Paradies zwei Stahlträger montiert. Immerhin wiegt das künftige Orgel-Ensemble fast zwölf Tonnen – und ist bereits in Arbeit. „Wir planen gerade die Leonberger Orgel, das Holz ist bereits zugeschnitten und wenn in Kürze die neue Orgel für die katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Degerloch die Werkstatt verlässt, beginnen wir mit der Orgel für die Leonberger Stadtkirche“, sagt Karl-Martin Haap, Geschäftsführer der Orgelbaufirma Mühleisen aus Leonberg.

Die größte Orgelpfeife in Leonberg wiegt 250 Kilogramm

Dafür werden sechs bis sieben Monate gebraucht. Es wird eine mechanische Orgel – „Mal wieder eine ehrliche Orgel“, freut sich Haap – bei der die Befehle über dünne Holzstäbe laufen. Sie wird 46 Register und drei Transmissionen haben sowie 2902 Pfeifen. Die größte ist 4,8 Meter hoch und wiegt 250 Kilogramm, die kleinste misst 15 Millimeter und liegt im Grammbereich. „Sie wird den gesamten menschlichen Hörbereich von 20 bis 16000 Hertz abdecken, das schafft kein anderes Instrument“, erklärt Haap.

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„Die Orgel wird eine feinfühlige Musik ermöglichen und sie wird in der Sprache ihrer Erbauer klingen“, sagt Haap. Der Spieltisch werde so gebaut, dass sich die Musiker wohlfühlen. „Es wird ein hervorragendes Instrument das lange Zeit überdauern wird “, verspricht der Leonberger Orgelbauer.

Kosten soll die neue Orgel rund eine Million Euro. „Die müssen wir als Kirchengemeinde selbst aufbringen“, erklärt Pfarrerin Heidi Essig-Hinz. Rund 549.000 Euro seien als Spenden eingegangen, weitere 118.000 Euro stammen aus Pfeifen-Patenschaften, 19.000 Euro kommen aus den Kirchenopfern und 15.000 Euro aus dem Verkauf der alten Orgel. Die hat eine ungarische katholische Kirchengemeinde in Westrumänien erworben. Es fehlen also noch 305.000 Euro. „Wir sind zuversichtlich, denn eine Orgel ist nicht nur für ein Haus der Menschen da, sondern für die gesamte Stadt“, sagt die Pfarrerin.

Die Elektriker verlegen 12,5 Kilometer Kabel in der Leonberger Kirche

In den nächsten Wochen gehört der Kirchenbau den Elektrikern. Sie werden rund 12,5 Kilometer neue Leitungen verlegen. Es wird zwei Verteilerstellen geben, eine für die Orgel und die ausgewechselte Beleuchtung sowie eine für den Rest der Kirche. Auch werden Induktionsschleifen verlegt, damit Schwerhörige den Gottesdienst verfolgen können.

Zudem wird in der Kirche ein Raumgerüst aufgestellt, um die Wände zu streichen. In mühevoller Kleinstarbeit müssen sie zuvor gesäubert werden. Auch wegen der alten Wandmalereien. „Hinter der alten Orgel haben wir zwei Lagen Putz mit Wandmalereien gefunden und gesichert“, sagt Architek Bruchmann. Die ältere Lage stamme wohl aus der gleichen Zeit, wie das zu sehende Malerei-Band an der Nordwand. Diese Arbeiten geschehen unter Aufsicht des Denkmalamtes. Die Innensanierung der Kirche wird mit rund einer Million Euro zu Buche schlagen.

Auch der Kirchturm muss saniert werden

Gut voran kommt die Kirchturmsanierung. Hier waren Steine abgebröckelt und die Holzkonstruktion marode. Im Gebälk der Turmstube waren die meisten Balken bis auf wenige Zentimeter verfault. 1915 hatten Handwerker auf die Balken und die Wände Bitumenbahnen genagelt und darüber einen sehr dicken Putz auf Zementbasis aufgetragen. Das schützte vor Regenwasser, verhinderte aber, dass die Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen konnte.

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„Alle morschen Balken sind von den Fachleuten des Eltinger Zimmergeschäfts Jürgen Ziegler saniert und die Steinmetze der auf Denkmalschutz spezialisierten Firma Dengel aus Schöntal, kommen gut voran“, sagt Architekt Wolfgang Hartman. Jüngst wurde auch die Kirchturmzier eingerüstet, damit die Restauratoren der Ludwigsburger Fachwerkstatt Mäule, von Rogall und Krusch die Metallteile entrosten und die Kugel, den Hahn und das Kreuz wieder vergolden können. Spielt das Wetter mit, sind die Arbeiten am Turm bald abgeschlossen. Diese kosten ebenfalls rund eine Million Euro. Hier gibt es sowohl Zuschüsse vom Oberkirchenrat, die andere Hälfte der Summe steuert die Stadt Leonberg bei.

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