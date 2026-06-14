Kirchensanierung Leonberg: 300.000 Euro fehlen für die Orgel – Größte Pfeife ist fast fünf Meter hoch

Es ist ein langer und im wahrsten Sinne des Wortes mit Steinbrocken, maroden Elektrokabeln und vermoderten Holzbalken übersäter Weg, der zu einer neuen Orgel für die evangelische Stadtkirche in Leonberg führt. Die Akteure, die dieses ehrgeizige Projekt vorantreiben, haben deshalb die großzügigen Spenderinnen und Spender eingeladen, die bisher rund 549.000 Euro locker gemacht haben, um ihnen den neuesten Stand zu vermitteln. Die Macher sind die Kirchengemeinde mit Stadtpfarrerin Heidi Essig-Hinz, die Architekten Wolfgang Hartmann und Bernhard Bruchmann, Zimmerleute, Elektriker, Steinmetze und die Leonberger Orgelbaufirma Mühleisen.