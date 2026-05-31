Faszination trifft auf Ekel in der Jesinger Gemeindehalle: „Boah, hast du diesen Brummer schon gesehen“, fragt am Sonntagmorgen eine Frau ihren Gefährten und beugt sich dabei über ein Terrarium, in dem sich Riesenstabschrecken befinden. „Wuah, ist das eklig“, meint eine weitere Frau fast gleichzeitig nur wenige Meter davon entfernt. Sie begutachtet gerade das in Epoxidharz konservierte Exemplar eines riesigen Hundertfüßers. In dem Kichheimer Stadtteil Jesingen ist an diesem Tag die Vogelspinnen- und Insektenausstellung Arachnotopia zu Gast.