Die Basketballer der Kirchheim Knights empfangen am Samstag in der Pro A in Göppingen vor rund 4000 Zuschauern die Tigers Tübingen und würden gerne dauerhaft in der EWS-Arena spielen. Davon ist Frisch Auf nicht begeistert.

Jürgen Frey 18.12.2024 - 08:00 Uhr

Der Vorverkauf läuft hervorragend: Für das Heimspiel der Bozic Estriche Kirchheim Knights, so der offzielle Name, in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro A an diesem Samstag (19 Uhr) gegen die Tigers Tübingen sind bereits über 3000 Tickets verkauft. Zu der Partie am 11. Januar 2025 (19 Uhr) gegen die Crailsheim Merlins werden 4000 Zuschauer erwartet. Und schon am 26. Oktober gegen die Dresden Titans waren 3500 Besucher gekommen.