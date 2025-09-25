Kirchheim Knights in Göppingen: Bringt der EM-Titel neuen Schwung für die Basketballer?

Es sind besondere Spiele. Es sind Spiele mit Eventcharakter. Wenn die Kirchheim Knights zu ihren Zweitliga-Heimspielen nach Göppingen ausweichen, dann strömen die Zuschauer in der Regel in Scharen in die EWS-Arena. Zwischen 3500 und 4000 Besucher kamen in den vergangenen drei Jahren jeweils zu den acht Auftritten, zweimal sogar über 4000. Doch vor dem Saisonauftakt an diesem Samstag (19 Uhr) gegen die Gießen 46ers läuft der Vorverkauf so schleppend wie noch nie. „Wenn es nicht noch gewaltig anzieht, könnten wir erstmals unter 3000 Zuschauer liegen“, befürchtet Knights-Sportchef Chris Schmidt.