Das Angebot der Kirchen in der Karwoche und an Ostern umfasst neben Gottesdiensten zum ersten Mal auch einen Osterweg durch die Stadt. Ein Überblick über ausgewählte Termine.
31.03.2026 - 16:34 Uhr
„In den kommenden Tagen denken wir besonders an das Leiden und Sterben Jesu. Und wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod“, schreibt Stiftskirchen-Pfarrer Matthias Vosseler mit Blick auf Ostern, das höchste christliche Fest. Die Kirchen bieten dazu einen festlichen Rahmen mit vielen Gottesdiensten an.