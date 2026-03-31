Das Angebot der Kirchen in der Karwoche und an Ostern umfasst neben Gottesdiensten zum ersten Mal auch einen Osterweg durch die Stadt. Ein Überblick über ausgewählte Termine.

„In den kommenden Tagen denken wir besonders an das Leiden und Sterben Jesu. Und wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod“, schreibt Stiftskirchen-Pfarrer Matthias Vosseler mit Blick auf Ostern, das höchste christliche Fest. Die Kirchen bieten dazu einen festlichen Rahmen mit vielen Gottesdiensten an.

In der Hauptkirche der Evangelischen Landeskirche in Württemberg beginnt die Gottesdienst-Reihe am Gründonnerstag um 18 Uhr. Erinnert wird an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Am Karfreitag ist dort um 10 Uhr Gottesdienst mit Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl und Stiftsparrer Vosseler. Anlässlich der Sterbestunde Jesu lädt die Stiftskirchengemeinde um 15 Uhr in die benachbarte Schlosskirche ein – zum ersten Gottesdienst nach der Renovierung. Am Abend wird um 19 Uhr in der Stiftskirche Bachs Matthäuspassion aufgeführt.

Am Ostersonntag findet um 6 Uhr eine Osternachtsfeier mit Matthias Vosseler statt. Den Gottesdienst um 10 Uhr hält Prälatin Gabriele Arnold. Auf dem Birkenkopf startet am Ostersonntag wieder die Reihe „Gottesdienst im Grünen“. Beginn ist um 8 Uhr – mit großartigem Ausblick über die Stadt. Es predigt Pfarrerin Astrid Riehle. Am Ostermontag ist um 10 Uhr Gottesdienst in der Stiftskirche mit Friedmann Eisler, Islambeauftragter der Evangelischen Landeskirche.

Kreuzwege für Kinder

Zahlreiche Gottesdienste gibt es auch in den katholischen Gemeinden. In der katholischen Domkirche St. Eberhard ist am Gründonnerstag um 21 Uhr Ölbergandacht. In einigen Gemeinden wird an dem Tag auch eine Fußwaschung angeboten – etwa in der Gemeinde Heilig Geist in Gaisburg (15.30 Uhr). An Karfreitag findet in der Domkirche um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie vom Leiden und Sterben Jesu statt. Ebenfalls am Karfreitag werden um 10 Uhr mehrere Kreuzwege für Kinder angeboten: in St. Hedwig (Möhringen), St. Georg (Nord), St. Antonius (Kaltental), St. Eberhard und St. Konrad (Mitte), Christus König (Vaihingen), Zur Heiligen Familie (Rohr-Dürrlewang), St. Martin (Bad Cannstatt) und St. Albert (Zuffenhausen).

St. Konrad in der Stafflenbergstraße ist am Karfreitag auch Schauplatz einer besonderen literarisch-musikalischen Vesper. Um 19 Uhr liest dort Irmgard Stadler, begleitet von dem Saxophonisten Christian Segmehl. Von den vielen Osterfeuern sei das vor St. Konrad herausgehoben: entzündet wird es am Karsamstag um 19 Uhr – auch hier mit schöner Aussicht auf den Talkessel.

Den Auferstehungsgottesdienst am Ostersonntag zelebriert Stadtdekan Christian Hermes um 6 Uhr in der Domkirche. Das Pontifikalamt um 11 Uhr feiert der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart Klaus Krämer. Am Ostermontag wird um 11 Uhr das Evangelium von den Emmausjüngern gelesen, begleitet von der „Messe brêve“ von L. Délibes. Die Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Ost feiert um 6 Uhr einen Emmausgang. Treffpunkt ist die Kirche Herz Jesu.

Gemeinsamer Osterweg der Kirchen

Gemeinsam bieten die katholische und die evangelische Kirche in diesem Jahr einen Osterweg an. Das Motto: „Einfach mitten in Stuttgart Jesu Weg folgen“. Auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern verbindet er 15 Stationen, die den Weg Jesu von Jerusalem bis zur Auferstehung sinnbildlich nachzeichnen. Der Osterweg führt von der Stiftskirche über St. Eberhard und den Schlossgarten bis zur Kirche St. Konrad.

Das Angebot richte sich an alle Menschen – unabhängig von ihrer religiösen Prägung, heißt es in einer Mitteilung der beiden Kirchen. An jeder Station befindet sich demnach ein Band mit QR-Code. Per Smartphone kann dann die passende Bibelstelle, ein begleitender „Impuls“ und ein Popsong zum Thema aufgerufen werden. „Man kann den Weg alleine, mit Familie, als Paar oder auch als Gruppe gehen“, erklärte Mitorganisatorin Angela Schmid. Der bis 14. April bestehende Weg sei niederschwellig und weitgehend barrierefrei angelegt.

Organisatorinnen des Osterwegs: Simone Caliandro (links) und Angela Schmid. Foto: Katholisches Stadtdekanat Stuttgart

Die Kirchen verstehen den Osterweg als Einladung, „die Ereignisse rund um Jesus Leidensweg und Auferstehung mit eigenen Erfahrungen zu verbinden“. Gerade in den Kar- und Ostertagen hätten viele Menschen das Bedürfnis nach einem persönlichen Zugang. Sehr plastisch wird dies an der Station am großen Brunnen vor dem Haus der Geschichte. Dort geht es um das Thema Fußwaschung: „Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er hat sich zum Diener der anderen gemacht, das ist eine starke Geste“, betont Angela Schmid. An einer anderen Station im Hof der Slowenischen Katholischen Gemeinde in der Stafflenbergstraße ist ein Holzkreuz platziert. „Wer versucht, das Kreuz hochzustemmen, merkt, wie schwer die Last ist“, sagt Mitorganisatorin Simone Caliandro von der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte.

Hier werden biblische Szenen nachgespielt: Eröffnung des Ostergartens in Bad Cannstatt mit Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl. Foto: Lea Weber

21 000 Karten für Ostergarten verkauft

Anschaulich wird Leiden, Tod und Auferstehungsweg Jesu auch im „Ostergarten“ des gleichnamigen Vereins im Sommerrain in Bad Cannstatt dargestellt. Nach eigenen Angaben einer der „größten Oster-Erlebnisparks in Deutschland“. Der aus einer privaten Initiative hervorgegangene und von mehr als 30 christlichen Gemeinden und Gemeinschaften im Rahmen der „Allianz für Stuttgart“ unterstützte Ostergarten in der ehemaligen Gärtnerei Munder hat zum sechsten Mal geöffnet. Er versteht sich als „ein Park der Sinne, der Begegnungen, des Hörens und des Sehens“.

Dazu tragen bis zum 7. April rund 600 Ehrenamtliche bei, darunter viele Laienschauspieler. Sie führen in dem 4000 Quadratmeter großen Ostergarten biblische Szenen auf und binden die Besucher unmittelbar ein. An der Eröffnung am Freitag nahmen der Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl und der Weihbischof Thomas Maria Renz teil. Die rund 21 000 Karten sind allerdings bereits vergriffen. „Es gab einen riesigen Run“, sagt ein Sprecher. Ostergärten gibt es auch andernorts in der Region und im Land. Ein besonders großer wird von der Stadtmission in Pforzheim bis 5. April angeboten.

Weitere Informationen

Tickets

Mehr Infos zum Ostergarten gibt es unter www.ostergarten-stuttgart.de.

Gottesdienste

Orte und Zeiten stehen unter www.kath-kirche-stuttgart.de/service/gottesdienstfinder. Infos zum Osterweg finden sich auf www.kath-kirche-stuttgart.de/glauben/osterweg.