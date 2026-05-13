Kreis Esslingen Kita-Kosten im Vergleich: „Das belastet Familien enorm“
Viele Kommunen erhöhen die Gebühren für die Kinderbetreuung. Wie viel müssen die Eltern im Kreis Esslingen bezahlen?
Viele Kommunen erhöhen die Gebühren für die Kinderbetreuung. Wie viel müssen die Eltern im Kreis Esslingen bezahlen?
Die Kita-Gebühren im Kreis Esslingen steigen kontinuierlich. Das bringt viele Eltern in Existenznöte und sie fragen sich, wie lange sie sich die Betreuung ihrer Kinder noch leisten können. Ihr wütender Protest bleibt meist folgenlos. Denn auch die Kommunen stehen angesichts großer Haushaltslöcher und gleichzeitig steigender Pflichtaufgaben unter enormem Druck.