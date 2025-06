Kitakrise in Baden-Württemberg: Dem Land fehlen aktuellen Daten zur Personaldecke in Kitas

Obwohl das Land Millionen in die frühkindliche Betreuung steckt, hat das zuständige Kultusministerium keinen aktuellen Überblick über die Personalsituation in den Kitas im Land. „Ein Datenaustausch zur Personalstatistik findet zwischen dem KVJS und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport nicht statt“, heißt es in einer Antwort des Kultusministeriums auf einen Antrag von SPD und FDP. Vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), der als Landesjugendamt die Aufsicht über die Kita-Träger im Land hat, heißt es, es gebe keinen „regelhaften“ Datenaustausch. „Das bedeutet, wir geben Zahlen dann an das Kultusministerium weiter, wenn wir angefragt werden“, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit.