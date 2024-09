Die Stadt will die Zahl der Ganztagsplätze in Kitas drastisch reduzieren. Den politischen Beschluss dafür wird das Jugendamt wohl bald bekommen. Was sich sonst noch bei den Kitas ändern wird.

Lisa Welzhofer 25.09.2024 - 06:00 Uhr

Am Ende war die zuständige Bürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) „sehr erleichtert“: Das Jugendamt kann seinen Plan, die Zahl der Ganztagsplätze in Kitas auf 60 Prozent zu reduzieren, guten Gewissens weiter verfolgen. Im Jugendhilfeausschuss votierten 14 der stimmberechtigten Mitglieder in der Vorberatung dafür, vier dagegen, zwei enthielten sich. Den Grundsatzbeschluss – und somit die politische Legitimation des so genannten Kita-Prozesses – muss nun der Verwaltungsausschuss am 9. Oktober treffen.