 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Grundsteuer bleibt, wie sie ist

Klage abgewiesen Grundsteuer bleibt, wie sie ist

Klage abgewiesen: Grundsteuer bleibt, wie sie ist
1
Zahlreiche Grundstücksbesitzer in bester Lage müssen vorerst die hohen Grundsteuer-Rechnungen bezahlen. Foto: www.imago-images.de

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Grundsatzurteil die Klagen gegen die Neuregelung abgewiesen. Kommt nun das Bundesverfassungsgericht zum Zuge?

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Für Tausende von Grundstücksbesitzern ändert sich erst einmal nichts. Der Bundesfinanzhof, die höchste Instanz der Republik in Steuersachen, hat am Mittwoch zwei Klagen gegen die Neuregelung der Grundsteuer in Baden-Württemberg abgewiesen. Das Urteil hat Wirkung weit über die beiden Einzelfälle aus Stuttgart und Karlsruhe hinaus. Bis auf weiteres müssen alle Grundstücksbesitzer davon ausgehen, die neuen Rechnungen bezahlen zu müssen.

 

Besonderheit im Südwesten

Das Landesgrundsteuergesetz verstößt laut Urteil des II. Senats nicht gegen das Grundgesetz oder die baden-württembergische Landesverfassung, sagte die Vorsitzende Richterin Franceska Werth bei der Urteilsbegründung in München. Anders als in anderen Bundesländern wird der Wert eines Grundstücks im Südwesten unabhängig davon bestimmt, ob auf der Fläche ein Gebäude steht oder nicht. Vor allem Besitzer großer Grundstücke mit großen Gärten und kleinerer Bebauung müssen daher deutlich mehr bezahlen als zuvor.

Der BFH sieht darin – und auch nicht in anderen Punkten – einen Verstoß gegen die Verfassung. Der Gesetzgeber handele „im Rahmen seines Gestaltungsspielraumes in verfassungsrechtlich zulässiger Art und Weise“, heißt es in dem Urteil. Zudem habe jeder die Möglichkeit, eine Bewertung mit Hilfe eines qualifizierten Gutachtens anzugreifen. Der Bundesfinanzhof hat damit die Entscheidung des baden-württembergischen Finanzgerichts aus dem Juni 2024 bestätigt.

Der Bundesfinanzhof in München Foto: Sven Hoppe/dpa

Die von mehreren Organisationen unterstützten Kläger können sich nun Gedanken darüber machen, ob sie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Dass Letzteres eintrete, davon gehe er aus, sagt der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler im Land, Eike Möller, unserer Zeitung. „Dabei werden sie natürlich auch weiter von uns unterstützt“.

Ähnlich klingt es bei Haus und Grund Württemberg und Baden. Das baden-württembergische Gesetz führe zu erheblichen Ungerechtigkeiten, dieser Zustand „kann unserer Meinung nach nicht verfassungsmäßig sein“, sagen die Landesvorstände Sebastian Nothacker und Thomas Haller. Man kämpfe weiter darum, eine faire, verfassungskonforme Lösung zu erreichen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2018 die bis dahin geltenden Regeln zur Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt, weil die darin zugrunde liegenden Einheitswerte veraltet waren.

Mehrere Klagen noch anhängig

Die Bundesländer hatten bei der Neuregelung unterschiedliche Ansätze gewählt. Zwölf Länder entschieden sich für das gleiche Modell, dagegen gerichtete Klagen hat der BFH ebenfalls bereits abgewiesen. Klagen gegen die Modelle aus Hamburg, Hessen und Bayern werden in diesem und im kommenden Jahr verhandelt.

Weitere Themen

Erste Regierungserklärung: Özdemir erklärt Klimaschutz zu Wirtschaftsförderung

Erste Regierungserklärung Özdemir erklärt Klimaschutz zu Wirtschaftsförderung

In seiner Regierungserklärung setzt Ministerpräsident Özdemir (Grüne) erneut die Priorität bei Wirtschaftsförderung. Damit stärke man auch die Demokratie, betont er.
Von Annika Grah
Regierungserklärung: Özdemir muss ins Handeln kommen

Regierungserklärung Özdemir muss ins Handeln kommen

Im Landtag skizziert der neue Ministerpräsident sein bekanntes Programm. Interessanter ist, was er als Erstes angehen will, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah
Von Annika Grah
Kreis Lörrach: Mann in Weil am Rhein angeschossen - Täter flüchtig

Kreis Lörrach Mann in Weil am Rhein angeschossen - Täter flüchtig

In Weil am Rhein wird ein Mann auf offener Straße angeschossen. Der Tatverdächtige flüchtet mit einem mutmaßlichen Komplizen auf einem E-Scooter.
Karlsruhe: NSU-Helfer Ralf Wohlleben aus Gefängnis entlassen: Haft vollständig verbüßt

Karlsruhe NSU-Helfer Ralf Wohlleben aus Gefängnis entlassen: Haft vollständig verbüßt

Der als Helfer der rechtsextremistischen Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) verurteilte frühere NPD-Funktionär Ralf Wohlleben ist aus dem Gefängnis entlassen worden.
Klage abgewiesen: Grundsteuer bleibt, wie sie ist

Klage abgewiesen Grundsteuer bleibt, wie sie ist

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Grundsatzurteil die Klagen gegen die Neuregelung abgewiesen. Kommt nun das Bundesverfassungsgericht zum Zuge?
Von Christian Gottschalk
Fauxpas im Landtag: Hagel klatscht auf Regierungsbank – Strobl pfeift Innenminister zurück

Fauxpas im Landtag Hagel klatscht auf Regierungsbank – Strobl pfeift Innenminister zurück

Applaus verboten? Der neue Innenminister Manuel Hagel klatscht auf der Regierungsbank – und kassiert dafür einen Rüffel vom neuen Landtagspräsidenten Thomas Strobl.
Nach tödlichen Schüssen: Mörder-Vorwurf gegen Polizisten bleibt straffrei

Nach tödlichen Schüssen Mörder-Vorwurf gegen Polizisten bleibt straffrei

Nach Urteilen wegen Beleidigung in zwei Instanzen stellt das Oberlandesgericht das Verfahren gegen einen Kritiker aus Sindelfingen ein.
Von Andreas Müller
Raubüberfall in Albstadt: Am Bahnhof angegriffen und ausgeraubt – Junges Duo in U-Haft

Raubüberfall in Albstadt Am Bahnhof angegriffen und ausgeraubt – Junges Duo in U-Haft

Erst angesprochen, dann attackiert: Zwei junge Männer überfallen abends in Albstadt (Zollernalbkreis) einen 36-Jährigen – er wird verletzt.
Wiesloch: Patient stirbt in Psychiatrie – Todesursache weiter unklar

Wiesloch Patient stirbt in Psychiatrie – Todesursache weiter unklar

Ein Psychiatriepatient verhält sich laut Behörden aggressiv, Polizisten helfen bei der Fixierung. Der Mann stirbt. Die Ermittlungen laufen. Wie es nun weitergehen soll.
Klagen abgewiesen: Bundesfinanzhof erklärt neue Grundsteuer in Baden-Württemberg für rechtens

Klagen abgewiesen Bundesfinanzhof erklärt neue Grundsteuer in Baden-Württemberg für rechtens

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Grundsatzurteil die Klagen gegen die Neuregelung der Grundsteuer in Baden-Württemberg abgewiesen.
Weitere Artikel zu Grundsteuer Stuttgart Württemberg Karlsruhe Bundesverfassungsgericht München
 
 