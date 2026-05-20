Klage abgewiesen Grundsteuer bleibt, wie sie ist
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Grundsatzurteil die Klagen gegen die Neuregelung abgewiesen. Kommt nun das Bundesverfassungsgericht zum Zuge?
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Grundsatzurteil die Klagen gegen die Neuregelung abgewiesen. Kommt nun das Bundesverfassungsgericht zum Zuge?
Für Tausende von Grundstücksbesitzern ändert sich erst einmal nichts. Der Bundesfinanzhof, die höchste Instanz der Republik in Steuersachen, hat am Mittwoch zwei Klagen gegen die Neuregelung der Grundsteuer in Baden-Württemberg abgewiesen. Das Urteil hat Wirkung weit über die beiden Einzelfälle aus Stuttgart und Karlsruhe hinaus. Bis auf weiteres müssen alle Grundstücksbesitzer davon ausgehen, die neuen Rechnungen bezahlen zu müssen.