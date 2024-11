Durch Fehler bei der Beschaffung von Gas und Strom ist den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen wohl ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Haften sollten aus Sicht der Führungsebene vier Mitarbeiter. Doch das Gericht sah das anders.

Sabine Armbruster 26.11.2024 - 18:24 Uhr

Man mag es sich gar nicht vorstellen, was in vier Mitarbeitern der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) in den vergangenen Monaten vorgegangen sein mag. Nicht genug, dass einer davon nach vielen Jahren Unternehmenszugehörigkeit die fristlose Kündigung erhielt, sein ehemaliger Arbeitgeber wollte ihn und drei weitere Mitarbeiter, die das Unternehmen bereits aus verschiedenen Gründen verlassen hatten, auch noch für einen Schaden in Millionenhöhe haftbar machen.