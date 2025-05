Klage gegen Schulessen: Schüler haben kein Recht auf Schnitzel

In baden-württembergischen Schulmensen wird immer öfter vegetarisches Essen serviert – vor allem aus Klimaschutzgründen. Ist das schon übergriffig?

Bei Oma hieß es noch: Gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Doch das ist vorbei. Heute wird gemotzt und sogar geklagt. Eine Familie aus dem Raum Konstanz ist jetzt gegen die aus ihrer Sicht zu einseitig ausgerichtete Speisekarte in ihrer Schulmensa vor Gericht gezogen. Beim Verwaltungsgericht in Freiburg stellten die Eltern einen Eilantrag. Gemäß dem alten Kraftsportler-Motto „Nur Fleisch macht Fleisch“ wandten sie sich gegen den aus ihrer Sicht zunehmenden Zwang zu vegetarischer Kost. Statt Gemüsegulasch, veganes Curry und Grünkernbratling forderten sie für ihre Tochter täglich Schnitzel, Currywurst, Hackepeter oder Fischstäbchen.