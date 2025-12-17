Die Stadt Stuttgart scheitert vor dem Verwaltungsgerichtshof: Die Table-Dance-Bar Messalina gilt nicht als Prostitutionsstätte. Das Urteil hat Signalwirkung.
17.12.2025 - 12:02 Uhr
Die Stadt Stuttgart ist mit ihrer Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts gescheitert. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat entschieden, dass die Table-Dance-Bar Messalina im Leonhardsviertel kein erlaubnispflichtiges Prostitutionsgewerbe ist. Damit bleibt es bei der erstinstanzlichen Entscheidung zugunsten des Betreibers John Heer.