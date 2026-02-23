Klassische Fahrzeuge, Oldtimer-Versteigerung und jede Menge Programm: Rund 83 000 Menschen haben die Retro Classics in Stuttgart besucht. Wir haben die besten Bilder.

Die 25. Ausgabe der Oldtimer-Messe Retro Classics hat Zehntausende nach Stuttgart gelockt. An den vier Tagen kamen nach Angaben des Veranstalters rund 83 000 Besucher in die Messehallen auf den Fildern. Der Anteil internationaler Gäste sei gestiegen – allen voran aus der Schweiz, Österreich und Frankreich. In den sieben Hallen, dem Eingang Ost und dem Atrium waren zusammen „etwa 2800 Fahrzeuge aus mehr als einem Jahrhundert Automobilgeschichte“ zu sehen, wie die Retro-Macher mitteilten.

Dem im Januar im Alter von 97 Jahren verstorbenen Rennfahrer Hans Herrmann aus Sindelfingen wurde unter dem Titel „HH 97" im Atrium Ost eine Ausstellung gewidmet. Dreizehn Rennfahrzeuge aus Herrmanns Lebenswerk – überwiegend Porsche- und Mercedes-Modelle – wurden präsentiert; zu sehen war auch der Porsche 917, mit dem Herrmann 1970 das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewann. Mit einem Eintrag ins Kondolenzbuch erwiesen viele Rennsportfans Herrmann die Ehre.

Auch Sammler von Modellautos hatten eine große Auswahl. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Auf großes Interesse stieß die Oldtimer-Versteigerung mit bis zu 1000 Bietern und Zuschauern. Die aufwendig gestalteten Stände der Markenklubs sowie Markenjubiläen wie 75 Jahre Porsche Motorsport zogen die Besucher an. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller nahm die Retro Classics zum Anlass, „offiziell in unser Jubiläum zu starten“. Fans hatten die Gelegenheit, Le Mans-Gesamtsieger und Markenbotschafter Timo Bernhard sowie Ayhancan Güven, Porsche-Werksfahrer und Sieger der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM), zu treffen.

Zahlreiche der rund 1600 Aussteller berichteten laut Veranstalter von „erfolgreichen Verkäufen und hochwertigen Kontakten“. Im kommenden Jahr findet die Retro Classics vom 29. April bis 2. Mai statt.