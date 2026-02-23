Klassische Fahrzeuge, Oldtimer-Versteigerung und jede Menge Programm: Rund 83 000 Menschen haben die Retro Classics in Stuttgart besucht. Wir haben die besten Bilder.
23.02.2026 - 13:15 Uhr
Die 25. Ausgabe der Oldtimer-Messe Retro Classics hat Zehntausende nach Stuttgart gelockt. An den vier Tagen kamen nach Angaben des Veranstalters rund 83 000 Besucher in die Messehallen auf den Fildern. Der Anteil internationaler Gäste sei gestiegen – allen voran aus der Schweiz, Österreich und Frankreich. In den sieben Hallen, dem Eingang Ost und dem Atrium waren zusammen „etwa 2800 Fahrzeuge aus mehr als einem Jahrhundert Automobilgeschichte“ zu sehen, wie die Retro-Macher mitteilten.