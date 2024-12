Verheiratete, in Glaubensdingen „bewährte“ Männer als Priester? Bischof Krämer zeigt sich offen dafür. Der Grund: Trotz Priestermangels müssten Eucharistiefeiern stattfinden können. Kirchliches „Lagerdenken“ lehnt er ab.

red/KNA 17.12.2024 - 11:35 Uhr

Der neue Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Klaus Krämer, lässt zwei Wochen nach seinem Amtsantritt mit einer Reformüberlegung aufhorchen: Nach eigenem Bekunden kann er sich verheiratete Männer als Priester vorstellen. Auf die Frage, ob verheiratete, in Glaubensdingen „bewährte“ Männer - also sogenannte viri probati - Priester sein könnten, sagte Krämer in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“ (Dienstag): „Das könnte ein Weg sein, um in bestimmten Situationen das sakramentale Leben aufrechtzuerhalten - auch in unserer Diözese.“