Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche will in Salzburg einen Privat-Tunnel zu seiner Villa bauen lassen. Auch in Stuttgart protestieren Aktivisten dagegen – ohne viel Aufmerksamkeit zu erreichen.

Rouven Spindler 17.04.2025 - 20:04 Uhr

Unter anderem an Stativen und an einem Fahrrad befestigt eine kleine Aktivistengruppe provisorisch ein rot-weißes Absperrband, das vor dem Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen einen überschaubaren Bereich eingrenzt. Auf dieser imitierten Baustelle stehen die Demonstranten am Donnerstagnachmittag mit Warnwesten, Werkzeug und Banner. „Stoppt den Porsche-Privat-Tunnel“, lautet eine Forderung auf einem Plakat, die auch den Tenor der späteren Rede ist.