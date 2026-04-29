Klett-Passage Stuttgart Leerstand beendet: Asiatischer Supermarkt zieht in die Klett-Passage
Nun ist in der Klett-Passage endlich ein Nachfolger gefunden: Auf das Depot-Outlet folgt Go Asia. Die neue Filiale möchte auch sonntags öffnen.
Nun ist in der Klett-Passage endlich ein Nachfolger gefunden: Auf das Depot-Outlet folgt Go Asia. Die neue Filiale möchte auch sonntags öffnen.
Leerstand ist grundsätzlich ein Problem – vor allem dort, wo es eh schon ungemütlich ist, wie zum Beispiel in der Klett-Passage. Einige Monate herrschte dort auch nach dem Auszug von Depot Tristesse. Doch nun ist klar, wer die ehemaligen Flächen des Outlets künftig bespielen wird: Es ist Go Asia, nach eigenem Bekunden „Deutschlands größte asiatische Supermarktkette, mit 7000 Originalprodukten aus ganz Asien“.