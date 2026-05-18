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  6. Auf dem Weg zur Klimaanpassung: Bäume ersetzen Steine

Klimawandel im Kreis Böblingen Auf dem Weg zur Klimaanpassung: Bäume ersetzen Steine

Klimawandel im Kreis Böblingen: Auf dem Weg zur Klimaanpassung: Bäume ersetzen Steine
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Die Oberbürgermeister Markus Kleemann (links) und Stefan Belz (rechts) sowie Klaus Betz, Geschäftsführer des Zweckverbands Flugfeld, beim symbolischen Spatenstich Foto: Stefanie Schlecht

Der Leonardo-da-Vinci-Platz auf dem Flugfeld wird an neue klimatische Zeiten angepasst. Es werden 1600 Quadratmeter Fläche entsiegelt und begrünt.

Der Leonardo-da-Vinci-Platz auf dem Flugfeld soll in Teilen entsiegelt und damit hitzeresistenter, lebenswerter und zukunftsfähiger weiterentwickelt werden. Am Freitag gaben die beiden Oberbürgermeister Stefan Belz (Böblingen) und Markus Kleemann (Sindelfingen) den gemeinsamen Startschuss, um den Platz und später auch weitere Flächen im Viertel zukunftsfähig zu gestalten. „Die Überarbeitung des Platzes ist eine Folge des Klimawandels“, erklärten die beiden Stadtoberhäupter. Zeigten Simulationen doch bislang gefühlte Temperaturen von über 39 Grad im Sommer auf dem 2012 gestalteten Platz. „So kann’s nicht bleiben“, sind sich Kleemann und Betz völlig einig.

 

Es werden 23 klimaresiliente Baumarten gepflanzt

„Steine durch Bäume ersetzen“ ist deshalb das Motto der Aktion, für die Markus Kleemann und Stefan Belz zusammen mit Klaus Betz, Geschäftsführer des Zweckverbands Flugfeld, mit einem symbolischen Spatenstich die Baumaßnahme mit der „Entsiegelung“ durch Ausheben der ersten Pflastersteine begannen. Rund 24 Prozent der bislang versiegelten 1600 Quadratmeter messenden Fläche in zentraler Lage des Flugfelds werden entsiegelt und begrünt. Nach intensiver Vorbereitung durch eine Klimastudie und Bürgerbeteiligungen sind zusätzliche Bäume, Stauden, Hochbeete sowie eine Pergola für Schatten und Wetterschutz geplant. Insgesamt werden 23 klimaresiliente Baumarten wie Esche, Ahorn, Mehlbeere und Erle gepflanzt. Ziel ist es, Hitze zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

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Das Fontänenfeld bleibt erhalten und wird ergänzt, während ein Teil der Fläche weiterhin für Veranstaltungen nutzbar bleibt. 380 000 Euro der Gesamtkosten von rund 800 000 Euro werden vom Bund über das KfW-Programm „Natürlicher Klimaschutz“ gefördert. „Gerade angesichts der angespannten Haushaltslage unserer beiden Städte helfen uns diese Fördermittel sehr, das Vorhaben umzusetzen“, so Oberbürgermeister Markus Kleemann.

Die Fertigstellung ist bis zum Spätsommer geplant

Böblingens Oberbürgermeister Stefan Belz ordnet die Maßnahme in das Klimaanpassungskonzept der Stadt Böblingen ein. „Das ist nur eine von vielen Maßnahmen“, betont er die Wichtigkeit für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Ist doch gerade der Leonardo-da-Vinci-Platz sozialer Treffpunkt für alle Bevölkerungsgruppen im mittlerweile 3500 Einwohner zählenden gemeinsamen Stadtteil Flugfeld. Die Fertigstellung ist bis zum Spätsommer geplant, die Einweihung soll im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung erfolgen.

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