Klimawandel im Kreis Böblingen Auf dem Weg zur Klimaanpassung: Bäume ersetzen Steine
Der Leonardo-da-Vinci-Platz auf dem Flugfeld wird an neue klimatische Zeiten angepasst. Es werden 1600 Quadratmeter Fläche entsiegelt und begrünt.
Der Leonardo-da-Vinci-Platz auf dem Flugfeld wird an neue klimatische Zeiten angepasst. Es werden 1600 Quadratmeter Fläche entsiegelt und begrünt.
Der Leonardo-da-Vinci-Platz auf dem Flugfeld soll in Teilen entsiegelt und damit hitzeresistenter, lebenswerter und zukunftsfähiger weiterentwickelt werden. Am Freitag gaben die beiden Oberbürgermeister Stefan Belz (Böblingen) und Markus Kleemann (Sindelfingen) den gemeinsamen Startschuss, um den Platz und später auch weitere Flächen im Viertel zukunftsfähig zu gestalten. „Die Überarbeitung des Platzes ist eine Folge des Klimawandels“, erklärten die beiden Stadtoberhäupter. Zeigten Simulationen doch bislang gefühlte Temperaturen von über 39 Grad im Sommer auf dem 2012 gestalteten Platz. „So kann’s nicht bleiben“, sind sich Kleemann und Betz völlig einig.