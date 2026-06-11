Sturmfluten und andere extreme Wasserstände an Küsten sind heute deutlich wahrscheinlicher als noch im Jahr 1900. Eine neue Studie zeigt: Was damals ein Jahrhundertereignis war, tritt heute im globalen Mittel etwa alle acht Jahre auf.
Sturmfluten und extreme Wasserstände an Küsten treten heute deutlich häufiger auf als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine neue Studie im Fachjournal „Nature Climate Change“ zeigt: Was um 1900 statistisch nur einmal in 100 Jahren zu erwarten war, tritt global im Mittel heute etwa alle acht Jahre auf. Das entspricht einer Zunahme um etwa den Faktor zwölf.