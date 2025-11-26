Die Klinik befindet sich im Insolvenzverfahren - ohne gutes Ende. Denn Verhandlungen über einen Verkauf sind gescheitert. Das ist bislang bekannt.

red/dpa/lsw 26.11.2025 - 18:52 Uhr

Der Verkauf des Herz-Zentrums Bodensee an den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz ist gescheitert. Daher wird die Klinik geschlossen, wie die Insolvenzverwaltung Grub Brugger mitteilte. „Nach sorgfältiger Prüfung und zahlreichen Gesprächsrunden ließ sich keine wirtschaftlich tragfähige Lösung finden, die eine Fortführung des Klinikbetriebs ermöglicht hätte“, heißt es in der Mitteilung. Rund 150 Beschäftigte seien betroffen.