Der Träger des Marienhospitals hat beim Stuttgarter Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Bei den Patienten der Klinik löst die Nachricht gemischte Reaktionen aus.
19.06.2026 - 09:51 Uhr
Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH einen Antrag auf Insolvenz beim Stuttgarter Amtsgericht gestellt hat – was auch das Marienhospital in Stuttgart betrifft. Zwar betonte die Geschäftsführung umgehend, dass der Klinikbetrieb zunächst ohne Einschränkungen weiterlaufen soll. Allerdings sorgt die Nachricht vor Ort für Verunsicherung, wie eine Umfrage unserer Redaktion zeigt.