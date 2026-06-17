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Klinikbetrieb soll weitergehen Marienhospital Stuttgart hat Insolvenz angemeldet

Klinikbetrieb soll weitergehen: Marienhospital Stuttgart hat Insolvenz angemeldet
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Das Marienhospital hat rund 760 Betten, 2.000 Mitarbeitende und etwa 30.000 Behandlungsfälle pro Jahr. Foto: Lichtgut

Das Marienhospital in Stuttgart hat beim Amtsgericht Stuttgart Insolvenz angemeldet. Der Klinikbetrieb soll aber weitergehen, betont die Geschäftsführung.

Gesundheit für Menschen in Stuttgart: Regine Warth (wa)

Schock für die Mitarbeiter und Patienten des Marienhospitals Stuttgart: Die Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH hat an diesem Mittwoch beim Amtsgericht Stuttgart Antrag auf Insolvenz gestellt. Das Gericht ordnete antragsgemäß die vorläufige Eigenverwaltung unter der bisherigen Geschäftsführung an. „Dieser Schritt ist eine bewusste Entscheidung des Managements, die Restrukturierung des Unternehmens unter Nutzung des spezifischen Sanierungsverfahrens zu realisieren“, heißt es seitens der Geschäftsführung.

 

Der seit Mitte April bestellte Interims-Geschäftsführer Jan Schlenker, der mit Michael Kilb von der Managementberatung Borchers & Kollegen Interim Management die Geschäfte führt, sagte: „Es ist sichergestellt, dass wir unsere Patientinnen und Patienten auch weiterhin vollumfänglich an allen Standorten behandeln und unseren Versorgungsauftrag unverändert und in gewohnter Qualität erfüllen. Auch werden wir weiterhin für sämtliche Lieferanten und Dienstleister ein zuverlässiger Geschäftspartner bleiben.“

Patienten werden weiter behandelt

Die Insolvenz erstreckt sich auf alle Einrichtungen der Vinzenz von Paul Kliniken - also nicht nur auf das Marienhospital Stuttgart, sondern auch die Vinzenz Klinik und die Vinzenz Therme in Bad Ditzenbach sowie die Luise von Marillac Klinik in Bad Überkingen. Die rund 3.000 Mitarbeiter der Häuser seien, so Schlenker, über die Situation und das weitere Vorgehen in einer Informationsveranstaltung in Kenntnis gesetzt worden und würden künftig über alle Schritte auf dem Laufenden gehalten.

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Noch nie zuvor habe ein Krankenhaus dieser Größenordnung im Südwesten Insolvenz anmelden müssen, heißt es seitens der Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg (BWKG): Als Haus der Zentralversorgung hat es rund 760 Betten, 2.000 Mitarbeitende und etwa 30.000 Behandlungsfälle pro Jahr. Dazu gehören außerdem medizinische Versorgungszentren und Reha-Kliniken als Tochterunternehmen. „Diese Insolvenz ist ein klares Zeichen dafür, dass die Politik des Bundes selbst bedarfsnotwendige große Krankenhäuser massiv bedroht und die Trägervielfalt gefährdet,“ sagt der BWKG-Vorstandsvorsitzende Heiner Scheffold.

Erste Insolvenz für ein großes Krankenhaus im Südwesten

„Wir haben immer wieder davor gewarnt, dass die Kliniken finanziell ausbluten. Doch unsere Hinweise wurden ignoriert,“ so Scheffold. Die BWKG habe wiederholt eine auskömmliche Finanzierung der unabweisbaren Kosten gefordert. Eine zufriedenstellende Reaktion des Gesetzgebers sei ausgeblieben. Die jetzige Klinikinsolvenz sei auch eine Folge davon.

Angesichts der wirtschaftlich äußerst angespannten Situation seien weitere Insolvenzen von Kliniken zu befürchten. Auch versorgungsrelevante Häuser könnten zukünftig von dieser Entwicklung betroffen sein, sagt das Landessozialministerium in einer ersten Stellungnahme. Das Marienhospital sei ein wichtiger Akteur der Gesundheitsversorgung in der Region Stuttgart und leiste einen wesentlichen Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung.

Im Zuge des Verfahrens bleibt die Interims-Geschäftsführung im Amt und wird begleitet durch einen Restrukturierungsbevollmächtigten - dabei handelt es sich um Claus-Peter Kruth, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht der Kanzlei AndresPartner. Als vorläufiger Sachwalter wurde von dem Gericht Rechtsanwalt Jochen Sedlitz von der Kanzlei Grub Brugger mit Sitz in Stuttgart bestellt. Aufgabe des Sachwalters ist es, das Verfahren zu überwachen und den Sanierungsprozess zu unterstützen.

MVZ Stuttgart nicht von Insolvenz betroffen

Das MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum Marienhospital Stuttgart) ist eine Tochtergesellschaft der Vinzenz von Paul Kliniken und selbst nicht insolvent. Die Schwestergesellschaften Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen, Göppingen und ihre Tochtergesellschaften sowie die Vinzenz von Paul Hospital gGmbH, Rottweil und Ihre Tochtergesellschaften sind von dem Eigenverwaltungsverfahren nicht betroffen.

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