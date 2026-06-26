Kliniken im Kreis Böblingen: Mehr Hitzepatienten in den Notaufnahmen

Temperaturen von über 35 Grad - und das Wochenende könnte nochmal ein paar Grad mehr bringen. Viele Menschen suchen ihr Heil deshalb in Schwimmbädern und Eisdielen. Für andere ist die Hitze sogar lebensgefährlich. Vor allem Vorerkrankte, Geschwächte und Senioren in Pflegeheimen und Krankenhäusern gehören zu den am stärksten gefährdeten Gruppen.

Der Klinikverbund Südwest betreibt im Landkreis Notaufnahmen in Böblingen, Sindelfingen und Leonberg, im Nachbarlandkreis Calw in Calw und Nagold. Auf Anfrage erklärt ein Klinik-Sprecher am Freitag, dass in der zu Ende gehenden Woche mehr Menschen hitzebedingt behandelt werden mussten: „In den Notaufnahmen zeigt sich derzeit ein erhöhtes Patientenaufkommen im Zusammenhang mit der Hitze. Behandelt werden vor allem Patientinnen und Patienten mit Kreislaufproblemen, Bewusstlosigkeit, Schwindel oder einem verschlechterten Allgemeinzustand.“

Wegen Hitze: Mehr Patienten in den Kliniken im Kreis Böblingen

Konkret, so der Klinikverbund, hätten die Notaufnahmen der Kliniken Sindelfingen-Böblingen in den vergangenen Tagen rund 40 hitzebedingte Fälle gezählt. In Leonberg kämen aktuell rund 20 Patientinnen und Patienten pro Tag zu den ohnehin behandelten Notfällen hinzu.

Sowohl in Sindelfingen als auch in Böblingen gibt es Notaufnahmen. Hier werden Menschen mit hitzebedingten Symptomen behandelt. Foto: Eibner-Pressefoto/Archiv

Um den Klinikbetrieb bei den extremen Temperaturen reibungslos aufrechterhalten zu können, hat der Klinikverbund Maßnahmen zum Hitzeschutz getroffen. „Dazu zählen exemplarisch klimatisierte oder kühlbare Bereiche wie Intensivstationen, OP-Bereiche oder die Stroke Unit, außerdem Kühldecken, Lüftungen, Hitzeschutzfolien, Ventilatoren und kühlere Räume. In einzelnen Häusern bestehen zudem strukturierte Konzepte, etwa über eine Arbeitsgruppe (AG) Hitze mit einem umfassenden Maßnahmenkatalog“, schreibt der Kliniksprecher.

Patientenzimmer haben keine Klimaanlagen

Während in vielen Gebäuden, Häusern und Wohnungen Klimatisierung vorherrscht, können Patientinnen und Patienten in den Krankenhauszimmern nicht auf automatische Kühlung hoffen. Auf Anfrage heißt es seitens des Klinikbetreibers: „Eine flächendeckende Kühlung aller Patientenzimmer gibt es nicht. Gekühlt beziehungsweise klimatisiert werden vor allem spezialisierte Bereiche wie etwa Intensivstationen, OP-Bereiche oder Stroke Units.“ In Sindelfingen und Böblingen würden aktuell zusätzlich unter anderem Wassereis, aromatisiertes Wasser und gekühlter Sprudel angeboten.

Auch auf Gesundheit und Wohlbefinden der rund 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesamten Klinikverbund werde in diesen Tagen geschaut, wie der Klinikverbund erläutert. „Zum Schutz der Mitarbeitenden wurden im Klinikverbund verschiedene Maßnahmen umgesetzt oder angestoßen. An den Kliniken Sindelfingen-Böblingen gibt es bereits seit mehreren Jahren eine AG, die zahlreiche Maßnahmen erarbeitet hat.“ Dazu zählten etwa die Anschaffung und der Einsatz von Kühltüchern, zusätzliche Wasserspender und kühlere Aufenthaltsräume. Das Ziel sei es, „die körperliche Belastung bei hohen Temperaturen zu reduzieren und die Arbeitsfähigkeit der Teams zu unterstützen“.

Der Klinikbetrieb kann den extremen Temperaturen trotzen

Einschränkungen - wie etwa aufgeschobene Operationen - gebe es trotz großer Hitzebelastungen keine, wie betont wird. „Die Kliniken haben verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um auch bei hohen Temperaturen handlungsfähig zu bleiben. Die Versorgung der Patienten ist weiterhin sichergestellt.“