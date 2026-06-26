Kliniken im Kreis Böblingen Mehr Hitzepatienten in den Notaufnahmen
Die extreme Hitze belastet Menschen gesundheitlich. Auch in den Notaufnahmen im Kreis Böblingen müssen derzeit mehr Patienten als sonst behandelt werden.
Die extreme Hitze belastet Menschen gesundheitlich. Auch in den Notaufnahmen im Kreis Böblingen müssen derzeit mehr Patienten als sonst behandelt werden.
Temperaturen von über 35 Grad - und das Wochenende könnte nochmal ein paar Grad mehr bringen. Viele Menschen suchen ihr Heil deshalb in Schwimmbädern und Eisdielen. Für andere ist die Hitze sogar lebensgefährlich. Vor allem Vorerkrankte, Geschwächte und Senioren in Pflegeheimen und Krankenhäusern gehören zu den am stärksten gefährdeten Gruppen.