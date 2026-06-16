Klinikum-Prozess beendet Führungskräfte kommen mit Geldzahlung davon
Das Verfahren gegen die Ex-Führung des Stuttgarter Klinikums und die politische Aufsicht ging zumindest für zwei Angeklagte zu Ende – mit einer Verständigung auf hohe Geldstrafen.
Das Verfahren gegen die Ex-Führung des Stuttgarter Klinikums und die politische Aufsicht ging zumindest für zwei Angeklagte zu Ende – mit einer Verständigung auf hohe Geldstrafen.
Der Betrugsprozess, der über Monate hinweg die frühere Führung des Stuttgarter Klinikums und die politische Aufsicht beschäftigt hat, ist mit einer Verständigung auf Geldauflagen statt Verurteilungen vorzeitig zu Ende gegangen. Viele grundsätzliche Fragen, etwa nach dem finanziellen Schaden, bleiben unbeantwortet.