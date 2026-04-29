Klinikum-Prozess vor dem Ende: Ex-Bürgermeister Wölfle von Richterin entlastet

Im Stuttgarter Klinikum-Prozess um mutmaßlichen Betrug und Untreue bei Geschäften mit ausländischen Patienten zeichnet sich ein vorzeitiges Ende ab. Die Vorsitzende Richterin der 20. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts, Bettina Künzel, hat am Mittwoch das Ergebnis eines Rechtsgesprächs mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern der drei Angeklagten mitgeteilt.

Nach Einschätzung der Kammer ist es unwahrscheinlich, dass der frühere Geschäftsführer Ralf Michael Schmitz, der ehemalige Ärztliche Direktor Jürgen Graf und der frühere Krankenhausbürgermeister Werner Wölfle bei der Abrechnung der Behandlung von 372 libyschen Kriegsverletzten zwischen 2013 und 2015 oder beim Beratungsgeschäft mit dem kuwaitischen Gesundheitsministerium von 2014 bis 2016 vorsätzlich rechtswidrig gehandelt haben.

Die Kammer betonte jedoch, dass es in der für ausländische Patienten zuständigen Klinikum-Abteilung International Unit (IU) erhebliche organisatorische Defizite gegeben habe – etwa zu große Freiräume für Mitarbeiter und fehlende Compliance-Regeln. Diese Versäumnisse hätten den Angeklagten bei pflichtgemäßer Wahrnehmung auffallen müssen. Strafrechtlich relevant sei dies jedoch nicht: Fahrlässigkeit reiche für eine Verurteilung nicht aus.

Ex-Abteilungsleiter hat Eindruck gemacht

Richterin Künzel erwartet demnach nicht, dass weitere Zeugenaussagen etwas an ihrer Einschätzung ändern könnten. Vor allem die umfangreichen Aussagen des ehemaligen Leiters der International Unit (IU) im Zeugenstand in der vergangenen und in dieser Woche hätten die Kammer in ihrer Meinung bestärkt.

Der 62-Jährige habe seine Vorgesetzten nicht in wesentliche Aspekte seiner Geschäfte eingeweiht, sagte die Richterin. Es gebe vielmehr Anhaltspunkte dafür, dass er diese verschwiegen sowie Schmitz und Graf getäuscht habe. Der Ex-Abteilungsleiter war von Künzels Vorgänger Hans-Jürgen Wenzler als Haupttäter erkannt und zu vier Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Seine Haftstrafe hat er bisher nicht antreten müssen. Seine Behauptung „Alle haben alles gewusst“ vermochte er nicht zu belegen, auch weil das meiste „zwischen Tür und Angel besprochen“ worden sei.

Nur geringe Schuld

Für einen Großteil der 24 Tatvorwürfe hält die Kammer eine Verurteilung der Angeklagten für unwahrscheinlich und empfiehlt daher eine Verfahrenseinstellung. Diese wäre weder Freispruch noch Schuldspruch: Das Gericht stellt dabei keine strafbare Handlung fest, geht vielmehr von geringer Schuld aus und verzichtet auch aus prozessökonomischen Gründen auf ein Urteil. Für die Angeklagten hätte dies keine Vorstrafe und keinen Eintrag im Führungszeugnis zur Folge.

Der Anwalt des früheren Bürgermeisters Werner Wölfle, Markus Bessler, betonte laut Richterin dessen großes Interesse an einem Freispruch für seinen Mandanten. Der bekannte Kommunalpolitiker leide seit Jahren persönlich und wirtschaftlich unter dem Verfahren. Entscheidend sei vor allem die Entlastung vom Vorwurf, dem Klinikum und damit der Stadt geschadet zu haben.

Ralf-Michael Schmitz und Jürgen Graf müssen mit einer Geldauflage rechnen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Diesen Tatbestand sah das Gericht nun nicht bestätigt. Weder sei ein finanzieller Schaden durch eine nachträglich nach oben korrigierte Abfindungsvereinbarung mit Jürgen Graf nachweisbar noch gebe es Belege dafür, dass Wölfle der Forderung des Ex-Abteilungsleiters nachgekommen sei, Druck auf Ex-Geschäftsführer Schmitz ausgeübt zu haben, einen Vertrag mit dem kuwaitischen Gesundheitsministerium zu unterzeichnen. Diese Kooperation zur Entsendung von Ärzten ans Al-Razi-Krankenhaus war geprägt von mangelnder Leistungserfüllung und unvollständigen Zahlungseingängen. Provisions- und Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe waren allerdings gar nicht in diesem Vertrag geregelt.

Unter Rechtfertigungsdruck

Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Krankenhausbürgermeister waren unter anderem durch geleakte SMS in den Fokus geraten und hatten vor allem von AfD, SPD und CDU Forderungen nach einem Rücktritt und der Bildung eines Akteneinsichtsausschusses ausgelöst. Wölfle geriet unter Rechtfertigungsdruck, zeigte sich selbst beim Regierungspräsidium an, schied vorzeitig aus dem Amt und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Der damalige Oberbürgermeister Fritz Kuhn verweigerte ihm in der Affäre die nötige politische Rückendeckung.

Die Staatsanwaltschaft hat sich zur Empfehlung des Gerichts nicht geäußert und eine spätere Stellungnahme angekündigt. Ein Verfahrensende hätte für die Anklagebehörde Vorteile, da Freisprüche vermieden würden und das Verfahren seit Jahren erhebliche Ressourcen bindet. In dem Komplex wurden zudem schon mehrere Beteiligte zu Haft- sowie Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt. Der Prozess wurde am Mittwoch mit der Vernehmung eines Gutachters fortgesetzt, der sich mit Verträgen beschäftigte. Weitere Termine mit ehemaligen Beschäftigten sind angesetzt – sofern die Staatsanwaltschaft einer Verfahrensabkürzung nicht zustimmt.