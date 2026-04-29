Klinikum-Prozess vor dem Ende Ex-Bürgermeister Wölfle von Richterin entlastet
Das Landgericht sieht keine Anhaltspunkte für Untreue und Betrug. Das gilt auch für Ex-Geschäftsführer Schmitz und den ehemaligen Ärztlichen Direktor Jürgen Graf.
Das Landgericht sieht keine Anhaltspunkte für Untreue und Betrug. Das gilt auch für Ex-Geschäftsführer Schmitz und den ehemaligen Ärztlichen Direktor Jürgen Graf.
Im Stuttgarter Klinikum-Prozess um mutmaßlichen Betrug und Untreue bei Geschäften mit ausländischen Patienten zeichnet sich ein vorzeitiges Ende ab. Die Vorsitzende Richterin der 20. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts, Bettina Künzel, hat am Mittwoch das Ergebnis eines Rechtsgesprächs mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern der drei Angeklagten mitgeteilt.