Klinikum-Prozess vor dem Ende: Gericht empfiehlt Geldstrafen

Der Stuttgarter Klinikum-Prozess um Betrug und Untreue bei Geschäften mit ausländischen Patienten könnte bald zu Ende gehen. Die Vorsitzende Richterin der 20. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts, Bettina Künzel, hat am Mittwoch das Ergebnis eines Rechtsgesprächs mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern der drei Angeklagten veröffentlicht.

Demnach sieht sie beim Ex-Geschäftsführer Ralf Michael Schmitz, beim ehemaligen Ärztlichen Direktor Jürgen Graf und vor allem beim früheren Krankenhausbürgermeister Werner Wölfle keine Anzeichen dafür, dass sie sich in den Jahren 2013 bis 2016 bei der Abrechnung der Behandlung von 372 libyschen Kriegsverletzten und bei einem Beratungsgeschäft mit dem kuwaitischen Gesundheitsministerium vorsätzlich rechtswidrig verhalten haben. Organisatorische Missstände wie fehlende Compliance-Strukturen zu sanktionieren, sei nicht Aufgabe des Gerichts.

Künzel erwartet auch nicht, dass weitere Zeugenaussagen ihre Einschätzung ändern könnten. Vor allem die Aussagen des ehemaligen Leiters der Auslandsabteilung des Klinikums im Zeugenstand hätten die Kammer in ihrer Meinung bestärkt. Der Mann war von Künzels Vorgänger zum Haupttäter stilisiert und zu vier Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Gericht sieht nur geringe Schuld

Für einen überwiegenden Teil der Vorwürfe hält die Kammer eine Verurteilung für unwahrscheinlich. Die Schuld sei so gering, dass Geldauflagen ausreichten; eine Einstellung der Verfahren wegen Geringfügigkeit erscheine sachgerecht.

Der Anwalt von Ex-Bürgermeister Wölfle habe laut Richterin großes Interesse an einem Freispruch für seinen Mandanten, der seit Jahren persönlich und wirtschaftlich unter dem Verfahren leide. Wichtig sei für Wölfle, von dem Vorwurf freigesprochen zu werden, das Klinikum und damit die Stadt geschädigt zu haben. Zumindest den Vorhalt, das Klinikum durch eine Abfindungsvereinbarung für Jürgen Graf viel Geld gekostet zu haben, räumte das Gericht am Mittwoch bereits aus.

Ralf-Michael Schmitz und Jürgen Graf müssen nach Aussage des Gerichts mit Geldauflagen rechnen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der ehemalige Kommunalpolitiker hatte sich – auch auf Druck politischer Gegner, die einen Ausschuss zur Akteneinsicht zum Klinikum-Skandal gebildet hatten – wegen des Untreueverdachts selbst beim Regierungspräsidium angezeigt und war vorzeitig aus dem Amt geschieden. Der damalige Oberbürgermeister Fritz Kuhn hatte im Zuge der Forderung nach einer dienstlichen Erklärung seinem Parteifreund die nötige Rückendeckung versagt.

Staatsanwaltschaft noch unentschieden

Die Staatsanwaltschaft hat sich bislang nicht zur Empfehlung des Gerichts geäußert. Sie habe eine Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt, sagte Richterin Künzel. Die Anklage umfasst 24 Tatvorwürfe. Ein mildes Urteil würde die Staatsanwaltschaft wohl als Niederlage verbuchen müssen. In diesem Zusammenhang wurden bislang drei Personen zu Haftstrafen verurteilt; ehemalige Klinikum-Mitarbeiter erhielten Bewährungs- und Geldstrafen. Der Prozess wurde am Mittwoch mit der Zeugenvernehmung eines Gutachters fortgesetzt.