Ab dem 1. Juli 2026 steigen die Witwenrenten zwar um 4,24 Prozent – doch für Hunderttausende Witwen bedeutet derselbe Stichtag weniger Geld, denn erstmals greifen neue Regeln.

Der 1. Juli 2026 ist für Millionen Witwen und Witwer in Deutschland ein ambivalentes Datum. Einerseits steigen die gesetzlichen Hinterbliebenenrenten um 4,24 Prozent – wer bislang 1.000 Euro monatlich erhielt, bekommt künftig 1.042,40 Euro brutto. Andererseits bringt derselbe Stichtag für eine erhebliche Zahl Betroffener spürbare Einbußen, die die Rentenerhöhung nicht nur auffressen, sondern darüber hinausgehen können.

Unsere Empfehlung für Sie Rentenkommission will es Rentensplitting: Wie funktioniert das? Oft sind die Rentenansprüche von Ehepartnern unterschiedlich hoch. Per Rentensplitting kann partnerschaftlich geteilt werden, was seit Eheschließung gesammelt wurde. Was sind die Vor- und Nachteile? Das Bundessozialgericht hat 2024 entschieden, dass steuerliche Verlustvorträge und -rückträge bei der Berechnung des anrechenbaren Einkommens keine Rolle mehr spielen dürfen. Das Gericht betonte dabei die klare Trennung zwischen Steuer- und Rentenrecht: Die Witwenrente diene als aktueller Unterhaltsersatz, weshalb ausschließlich das im jeweiligen Monat tatsächlich erzielte Einkommen zählt. Dieses Urteil wirkt sich nun praktisch aus.

Bei der Antragstellung kommt es auf viele Details an. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Erwerbsminderungsrente schmälert Witwenrente

Gleichzeitig lief eine wichtige Übergangsregelung aus. Seit Juli 2024 erhielten rund drei Millionen Menschen einen Aufschlag von bis zu 7,5 Prozent auf ihre Erwerbsminderungsrente. Seit Ende 2025 wird dieser Aufschlag jedoch als Einkommen gewertet und mindert damit die Witwenrente. Für viele Betroffene schlägt sich das erstmals zum 1. Juli 2026 im Geldbeutel nieder.

Wer also neben der Witwenrente eine Erwerbsminderungsrente bezieht, muss damit rechnen, dass dieser Rentenzuschlag nun bei der Einkommensanrechnung voll berücksichtigt wird – und die Witwenrente entsprechend gekürzt wird. Massive Einschnitte allein durch den Zuschlag werden zwar nicht erwartet, doch in Kombination mit anderen Einkommensquellen kann die Wirkung erheblich sein.

46 Prozent aller Witwenrenten werden gekürzt. Foto: IMAGO/blickwinkel

Bescheidener Freibetrag bei der Witwenrente

Die gesetzliche Grundlage für die Einkommensanrechnung findet sich in Paragraph 97 SGB VI: Eigene Einkünfte oberhalb eines Freibetrags werden anteilig auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Laut Bundesregierung betrifft dies alles in allem rund 46 Prozent aller Witwen und Witwer.

Das bereinigte Nettoeinkommen – beim Arbeitsentgelt etwa um 40 Prozent gekürzt – darf ab dem 1. Juli 2026 den neuen Freibetrag von 1.122,53 Euro nicht überschreiten, damit keine Kürzung einsetzt. Bislang lag dieser Freibetrag bei 1.076,86 Euro. Wer ein waisenberechtigtes Kind im Haushalt hat, darf zusätzlich 238,11 Euro anrechnungsfrei behalten, sodass sich in dieser Konstellation ein Gesamtfreibetrag von 1.360,64 Euro ergibt.

Mit Anrechnung oft nur 530 Euro Witwenrente

Die Zahlen hinter diesen Regelungen sind ernüchternd. Ohne Einkommensanrechnung liegt die Witwenrente im Durchschnitt bei rund 738 Euro im Monat. Mit Anrechnung sinkt sie auf etwa 530 Euro. Über 750.000 Frauen verlieren durch die Einkommensanrechnung im Schnitt 208 Euro monatlich, das sind rund 2.500 Euro im Jahr. Besonders hart trifft es Frauen, die nach dem Tod des Partners weiterhin erwerbstätig sind oder eine betriebliche Altersversorgung beziehen. Auch Einmalzahlungen wie Abfindungen können je nach Zuflusszeitpunkt zu Anrechnungen führen, die über mehrere Monate nachwirken.

Kürzung der Witwenrente

Seit Juli 2024: rund 3 Mio. Menschen erhalten Aufschlag auf Erwerbsminderungsrente (bis 7,5 %)

Seit Ende 2025: Aufschlag gilt als anrechenbares Einkommen

Ab 1. Juli 2026: erstmalige Auswirkung auf die Witwenrente

Gesetzliche Grundlage: § 97 SGB VI

Neuer Freibetrag ab 1. Juli 2026: 1.122,53 € netto (bisher: 1.076,86 €)

Zusatzfreibetrag mit waisenberechtigtem Kind: 238,11 €

Gesamtfreibetrag mit Kind: 1.360,64 €

Witwenrente ohne Anrechnung: ca. 738 € / Monat im Schnitt

Witwenrente mit Anrechnung: ca. 530 € / Monat im Schnitt

Betroffene Frauen: über 750.000

Durchschnittlicher Verlust: 208 € / Monat bzw. ca. 2.500 € / Jahr

Besonders betroffen: Witwen/Witwer mit Job, Betriebsrente oder Einmalzahlungen

Niedrige deutsche Witwenrente im EU-Vergleich

Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland dabei schlecht ab. Während Länder wie Österreich oder Spanien vergleichsweise großzügige Regelungen für Hinterbliebene kennen, liegen die deutschen Leistungen seit den Hartz-IV-Reformen unter Gerhard Schröder deutlich darunter.

Ein weiterer Aspekt betrifft Mehrfachrentenbezieher: Wer neben einer eigenen Alters- oder Erwerbsminderungsrente noch eine Witwenrente erhält, sollte die Rentenerhöhung zum Anlass nehmen, die steuerliche Situation genau zu prüfen. Mit der Anpassung um 4,24 Prozent kann das zu versteuernde Gesamteinkommen über den steuerlichen Grundfreibetrag von 12.348 Euro rutschen. Wer diese Grenze überschreitet, ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet – für das Jahr 2026 also spätestens 2027 beim zuständigen Finanzamt.

Freibeträge prüfen, Einmalzahlungen planen

Was können Betroffene tun? Rentenbescheide sollten sorgfältig geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Anwendung der Freibeträge. Änderungen im Erwerbseinkommen müssen frühzeitig gemeldet werden. Einmalzahlungen lassen sich mitunter strategisch planen, um ungünstige Anrechnungsmonate zu vermeiden. Wer Zweifel an der Richtigkeit seines Bescheids hat, sollte Widerspruch einlegen.

Politisch ist die Sache ohnehin brisant. Auf dem Tisch liegen Vorschläge, die Witwenrente langfristig abzuschaffen und durch ein allgemeines verpflichtendes Rentensplitting zu ersetzen. Dies wird unter anderem von SPD-Politikern und der Rentenkommission der Merz-Regierung angestrebt, um mehr Frauen in Vollzeitarbeit zu bringen – ohne Rücksicht auf Alter, Familienstand oder minderjährige Kinder.

Rentenkommission der Merz-Regierung soll Rente mit 70 planen

Neben der Gesundheitspolitik trägt auch das Thema Rente zur Unbeliebtheit der Koalition bei. Mitte Juni sollen neue Vorschläge bekannt gemacht werden, laut Berichten unter anderem für eine Rente ab 70 bei Akademikern. Die SPD könnte es sich dadurch mit einer ihrer wohl letzten Wählergruppen verscherzen, nachdem sie sich bereits mit Familien angelegt hat.

Über die Umsetzung der Vorschläge von „Experten“ entscheidet allerdings die gewählten Volksvertreter. Schon mehrfach blieben Kanzler Merz und sein auch in den eigenen Reihen unbeliebter SPD-Vize Lars Klingbeil bei wichtigen Abstimmungen ohne Mehrheit. Republik und Parteiensystem scheinen jedenfalls im Umbruch.