Wegen möglicher Fremdkörper ruft Unilever zahlreiche Knorr-Produkte in mehreren europäischen Ländern zurück. In Deutschland betrifft es ein Produkt aus dem Fabrikverkauf in Heilbronn.
13.11.2025 - 09:56 Uhr
Rückruf von Knorr-Produkten ausgeweitet
Unilever teilt mit, dass bei der Produktion verschiedener Knorr-Artikel in mehreren Werken ein Fehler nicht ausgeschlossen werden kann. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass kleine Metall- oder Gummiteile in einzelnen Packungen enthalten sind. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden – die betroffenen Produkte sollten daher keinesfalls verzehrt werden.