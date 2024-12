In der Stuttgarter Wilhelma ist das Glück mit den beiden neu geborenen Koala-Babys perfekt. Dabei ist so eine Geburt bei den beliebten australischen Tieren nicht ganz einfach. Wie es jetzt weitergeht, erklärt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin im Interview.

Iris Frey 16.12.2024 - 12:24 Uhr

Große Freude bei Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin und seinem Tierpflegerteam: Es gibt doppelten Nachwuchs bei den Koala-Bären. Kölpin weiß nicht nur um die Besonderheiten der bedrohten australischen Beuteltiere, die nun erstmals in Süddeutschland im Zweierpack geboren wurden. Er hat sich auch kürzlich bei einem Besuch in Australien im Rahmen eines internationalen Zoo-Kongresses auf dem fünften Kontinent neue Anregungen für die Pflege der Tiere geholt, als er sie dort auch in freier Wildbahn beobachtet hat. Im Interview schildert er, wie die Koalas in der Wilhelma ihren Nachwuchs bekamen und was es zu beachten gilt.