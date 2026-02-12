Champagner und handgeschabte Spätzle: Während der Intergastra waren einige Köche in der Stadt unterwegs. Wir verraten, wo sie es sich schmecken ließen.

Anja Wasserbäch 12.02.2026 - 17:20 Uhr

Wenn Köche essen gehen, dann kann es schon mal exzessiver zugehen. Nach der rauschenden Nacht der Sterne im Mercedes-Benz-Museum kehrten einige der Spitzenköche noch bei Can Basar im Ackerbürger ein. Er zeigte den Kollegen, die zwischen ein und drei Michelin-Sterne kochen, zur späten Stunde, wie man Rostbraten macht und Spätzle schabt. „Was für eine Ehre für einen Koch wie mich“, sagt Can Basar aus dem Ackerbürger.