Köngen Im Neubaugebiet rollen endlich wieder die Bagger
In Köngen entsteht bezahlbarer Wohnraum – nach langem Stillstand geht die Entwicklung des Baugebiets Burgweg West III in die Endphase. Gebaut werden 58 Mietwohnungen.
In Köngen entsteht bezahlbarer Wohnraum – nach langem Stillstand geht die Entwicklung des Baugebiets Burgweg West III in die Endphase. Gebaut werden 58 Mietwohnungen.
Die jahrelange Hängepartie im Köngener Baugebiet Burgweg West III hat ein Ende – auf dem bislang brachliegenden zweiten Baufeld B haben die Arbeiten begonnen. Es entstehen fünf Wohnhäuser mit 58 Mietwohnungen, davon sind 50 Wohnungen gefördert. Bei der Verwaltung herrscht Freude: „Es ist von erheblichem Wert für uns, dass das Baufeld B weiterentwickelt wird“, bestätigte Köngens Bürgermeister Ronald Scholz bei der Grundsteinlegung. Er hob besonders die gesellschaftliche Komponente in Zeiten, in denen bezahlbarer Wohnraum knapp ist, hervor: „Gleich 50 sozialgebundene Wohnungen schaffen Möglichkeiten für Familien, sich im Stuttgarter Speckgürtel anzusiedeln. Das war uns ein großes Anliegen.“