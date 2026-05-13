 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Im Neubaugebiet rollen endlich wieder die Bagger

Köngen Im Neubaugebiet rollen endlich wieder die Bagger

Köngen: Im Neubaugebiet rollen endlich wieder die Bagger
1
Köngens Bürgermeister Ronald Scholz, Dawonia-Geschäftsführer Prof. Dr. Claus Lehner, Weisenburger-Geschäftsführer Sven Müller und Weisenburger-Projektentwicklerin Tamara Koslowski (von links). Foto: Kerstin Dannath

In Köngen entsteht bezahlbarer Wohnraum – nach langem Stillstand geht die Entwicklung des Baugebiets Burgweg West III in die Endphase. Gebaut werden 58 Mietwohnungen.

Die jahrelange Hängepartie im Köngener Baugebiet Burgweg West III hat ein Ende – auf dem bislang brachliegenden zweiten Baufeld B haben die Arbeiten begonnen. Es entstehen fünf Wohnhäuser mit 58 Mietwohnungen, davon sind 50 Wohnungen gefördert. Bei der Verwaltung herrscht Freude: „Es ist von erheblichem Wert für uns, dass das Baufeld B weiterentwickelt wird“, bestätigte Köngens Bürgermeister Ronald Scholz bei der Grundsteinlegung. Er hob besonders die gesellschaftliche Komponente in Zeiten, in denen bezahlbarer Wohnraum knapp ist, hervor: „Gleich 50 sozialgebundene Wohnungen schaffen Möglichkeiten für Familien, sich im Stuttgarter Speckgürtel anzusiedeln. Das war uns ein großes Anliegen.“

 

Die Flächen der Wohnungen reichen von 39 bis 124 Quadratmeter, aufgeteilt in zwei, drei oder vier Zimmer. Alle Wohnungen verfügen über eine hochwertige Ausstattung mit Fußbodenheizung, Parkett und Einbauküche. Zusätzlich entstehen 87 Tiefgaragenstellplätze. Verantwortlicher Projektentwickler und Totalübernehmer ist wie bereits im Baufeld A die Weisenburger-Unternehmensgruppe aus Karlsruhe, die sich 2020 im von der Gemeinde Köngen ausgelobten Investorenwettbewerb durchgesetzt hatte. Während die Wohnungen im ersten Bauabschnitt Eigentumswohnungen sind, die direkt von Weisenburger vermarktet werden, handelt es sich bei den nun neu entstehenden Wohnungen um Mietwohnraum.

Miter werden vermutlich ab 2027 gesucht

Eigentümer ist die Dawonia Management GmbH (München) – sie wird das Projekt schlüsselfertig vom bisherigen Investor übernehmen, der Kaufvertrag wurde am 23. Dezember 2025 unterzeichnet. Die ersten Mieter sollen spätestens Ende 2027 einziehen. Für die Dawonia ist das Köngener Projekt ein Meilenstein: Mit rund 25 000 Wohnungen, davon jede dritte eine geförderte Mietwohnung, in München und weiteren wachstumsstarken Standorten in Süddeutschland ist das Unternehmen damit erstmals in Baden-Württemberg aktiv, ebenso eine Premiere ist die Zusammenarbeit mit der Firma Weisenburger. Die Dawonia wird wie bei all ihren Objekten auch in Köngen als Vermieterin auftreten – je nach Fertigstellung werden für die Köngener Wohnungen vermutlich ab Mitte 2027 Mieter gesucht. „Das Köngener Projekt passt sehr gut in unser Portfolio: energieeffizient, mit einem hohen Anteil geförderter Wohnungen und in einer Region mit stabiler Nachfrage nach Wohnraum“, sagte Dawonia-Geschäftsführer Claus Lehner.

Das Baugebiet Burgweg West III ist auf lange Sicht eines der wenigen Neubaugebiete, die in Köngen ausgewiesen werden konnten. Seitens der Gemeinde lag bei der Entwicklung immer auch ein Fokus auf der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Verzögerungen hatte es im Vorfeld einige gegeben – nach intensiven Verhandlungen in Sachen städtebaulicher Vertrag zwischen Kommune und der Firma Weisenburger als Investor erfolgte der Verkauf der beiden Grundstücke erst 2021. Dann ließ die Genehmigung des Bauantrags fast ein Jahr auf sich warten und trudelte erst Anfang 2022 ein.

Unsere Empfehlung für Sie

Kreis Esslingen: Geld vom Land für neue Rad- und Gehwege – Diese Kommunen profitieren

Kreis Esslingen Geld vom Land für neue Rad- und Gehwege – Diese Kommunen profitieren

Zahlreiche Projekte von Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen sind ins Ausbau-Förderprogramm aufgenommen worden. Für welche Maßnahmen soll es Zuschüsse geben?

Durch den Ausbruch des Ukrainekriegs verzögerte sich der eigentlich für Mitte/Ende 2022 geplante Baustart weiter. Wegen der allgemeinen Kostenexplosion am Bau stellte die Firma Weisenburger das Projekt in der Folge hinten an und teilte Ende 2022 mit, dass sie sich „bis auf Weiteres“ außer Stande sehe, den Bau der geplanten 120 Wohnungen in beiden Baufeldern umzusetzen. Anfang März 2023 kam indes eine Entwarnung, allerdings mit der Einschränkung, dass zunächst nur das Baufeld A bebaut werde. Im Oktober 2023 rollten dort die ersten Bagger, fertiggestellt wurden die ersten fünf Häuser dann Ende 2025. Laut Weisenburger-Geschäftsführer Sven Müller sind im Baufeld A inzwischen fast alle Wohnungen verkauft – lediglich zehn Objekte, die alle der staatlichen Förderung unterliegen, sind noch auf dem Markt.

Weitere Themen

Köngen: Im Neubaugebiet rollen endlich wieder die Bagger

Köngen Im Neubaugebiet rollen endlich wieder die Bagger

In Köngen entsteht bezahlbarer Wohnraum – nach langem Stillstand geht die Entwicklung des Baugebiets Burgweg West III in die Endphase. Gebaut werden 58 Mietwohnungen.
Von Kerstin Dannath
Esslinger Finanzkrise: „Man wird es merken“ – Wie Esslingen bei Kultur und sozialer Arbeit spart

Esslinger Finanzkrise „Man wird es merken“ – Wie Esslingen bei Kultur und sozialer Arbeit spart

Abgespeckte Veranstaltungen, eingefrorene Kulturförderung und weniger Unterstützung für Obdachlose: Esslingen stellt weitere Ideen vor, wo gespart werden soll.
Von Petra Pauli
Esslingen: Unfall beim Abbiegen – 13-Jähriger auf Roller leicht verletzt

Esslingen Unfall beim Abbiegen – 13-Jähriger auf Roller leicht verletzt

Ein 13-jähriger Junge wollte mit dem Tretroller die Neckarstraße in Esslingen überqueren. Dabei erfasste ihn eine Autofahrerin, und er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.
Von Elisabeth Maier
Am Airport-Busterminal: Brand am Flughafen: Mann zündet zwei Mülleimer an

Am Airport-Busterminal Brand am Flughafen: Mann zündet zwei Mülleimer an

Am Montagnachmittag soll ein Mann am Busterminal des Stuttgarter Flughafens kurz hintereinander zwei Mülleimer in Brand gesetzt haben. Diese Strafe droht ihm nun.
Von Natalie Kanter
CHE-Hochschul-Ranking: Gute Noten in zwei Studiengängen für HfWU Nürtingen-Geislingen

CHE-Hochschul-Ranking Gute Noten in zwei Studiengängen für HfWU Nürtingen-Geislingen

Die Studierenden der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt sind offensichtlich zufrieden. In diesen Studiengängen bekam die Hochschule gute Plätze im CHE-Ranking.
Von Andreas Pflüger
Nürtingen: Elfjähriger Radfahrer bei Kollision verletzt – Autofahrerin gesucht

Nürtingen Elfjähriger Radfahrer bei Kollision verletzt – Autofahrerin gesucht

In Nürtingen ist ein elfjähriger Junge bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Die Fahrerin fuhr nach kurzer Nachfrage weiter. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Frederic Feicht
Teilhabe für alle: Junge Leute für Demokratie motivieren

Teilhabe für alle Junge Leute für Demokratie motivieren

Als Geschäftsführerin der Kinder- und Jugendarbeit in Ostfildern hat Karen Sämann gerade jene im Blick, die am Rand der Gesellschaft stehen.
Von Elisabeth Maier
Unfall auf der A8 bei Köngen: 25.000 Euro Schaden – 51-Jähriger verliert bei Regen Kontrolle über Mercedes

Unfall auf der A8 bei Köngen 25.000 Euro Schaden – 51-Jähriger verliert bei Regen Kontrolle über Mercedes

Bei einem Unfall auf der A8 bei Köngen ist ein Mercedes-Fahrer mit seinem Wagen gegen die Mittelleitplanke geprallt. Der Mann blieb unverletzt, der Schaden ist hoch.
Von Frederic Feicht
Esslingen: Sparen – es wird ernst: So verändert sich Esslingen

Esslingen Sparen – es wird ernst: So verändert sich Esslingen

Ende April legte die Stadt Esslingen eine grobe Sparliste vor. Inzwischen geht es ans Eingemachte. Manches leuchtet ein, anderes wird weh tun, kommentiert Johannes M. Fischer.
Von Johannes M. Fischer
Spardiktat in Esslingen: Weniger Reinigung, weniger Grünpflege, weniger Sanierung: „Es wird schmerzen“

Spardiktat in Esslingen Weniger Reinigung, weniger Grünpflege, weniger Sanierung: „Es wird schmerzen“

Drastische Sparpläne in Esslingen: Gebäude sollen seltener gereinigt, Grünflächen weniger gepflegt und nur dringend notwendige Sanierungen erledigt werden.
Von Melanie Csernak
Weitere Artikel zu Köngen Baugebiet Neubaugebiet München Karlsruhe
 
 