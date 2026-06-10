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  4. Innenstadt: Massimo Dutti setzt auf langfristige Präsenz

Handel auf der Königstraße Innenstadt: Massimo Dutti setzt auf langfristige Präsenz

Handel auf der Königstraße: Innenstadt: Massimo Dutti setzt auf langfristige Präsenz
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Die Filiale von Massimo Dutti an der Königsstraße 50 bis 52 ist eröffnet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Gute Nachrichten für die Königstraße: Massimo Dutti hat nicht nur seine Filiale komplett umgebaut, sondern auch einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben.

Der Bauzaun ist weg. Die Türen sind auf. Die spanische Modemarke Massimo Dutti hat seine Umbauarbeiten an der Stuttgarter Königstraße abgeschlossen und seine Filiale wieder eröffnet. In den vergangenen Wochen und Monaten waren am und im Gebäude Nummer 50 bis 52 die Handwerker zugange.
Nach dem Auszug von Zara vor etwas mehr als zwei Jahren musste es schnell gehen. Massimo Dutti, das wie Zara zum Modekonzern Inditex gehört, übernahm Mietvertrag und Fläche an der Königstraße 50 bis 52, während Zara die neuen Räumlichkeiten an der Königstraße 27 bezog. Viel Zeit, das Ladengeschäft umzugestalten, blieb nicht. Das wurde jetzt nachgeholt.

 
Der Schriftzug im neuen Glanz Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

„Den ersten Vertrag im Gebäude hatten wir 1999 mit Zara geschlossen. Dieser lief bis Anfang 2026“, heißt es beim vermittelnden Immobilienberater Colliers International. Die Restlaufzeit übernahm Massimo Dutti und bespielte die Flächen mit seinem Pop-up-Konzept. Nun ist wieder geöffnet, auf zwei Etagen und etwa 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und dieses Mal mit einem langfristigen Mietvertrag ausgestattet. Wie lange die Laufzeit genau ist, wird bei Colliers International nicht verraten.

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