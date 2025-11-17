Jahrelang klaffte eine Lücke in der Innenstadt, doch nun ist das Warten vorbei: Am sogenannten Benko-Loch an der Ecke Schul- und Königstraße haben die Arbeiten begonnen.
Die Kastanie ist weg. Die Bagger sind da. Am sogenannten Benko-Loch an der Ecke Schul-/ Königstraße geht es vorwärts. Bis Winter 2027/2028 soll der Neubau stehen, auf den die Stuttgarterinnen und Stuttgarter so lange warten. Nach der Verzögerung durch die Insolvenz des österreichische Immobilienunternehmers René Benko, der an dieser Stelle mit seiner Signa Real Estate das Projekt „Zwei hoch Fünf“ realisieren wollte, soll es nun zügig voran gehen. Neue Eigentümerin ist die Dibag Industriebau AG. Unter dem Projektnamen Patio – benannt nach den geplanten, sogenannten Lichthöfen – sollen vom 1. bis zum 5. Obergeschoss 4800 Quadratmeter Büroflächen entstehen. Das Erd- und 1. Untergeschoss mit seinen 2300 Quadratmeter wird das Buchhandelsunternehmen Wittwer/Thalia beziehen.