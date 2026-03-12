Königstraße in Stuttgart Erste Ideen für den Nachfolger des Wittwerhauses
Der Eigentümer des Wittwergebäudes hat bekannt gegeben, dass er den Komplex zumindest teilweise abreißen will. Was dann kommt, ist noch unklar. Doch es gibt erste Ideen.
Das wird eine der nächsten großen Baustellen in Stuttgart: Bis Ende 2027 soll das Wittwergebäude zwischen Königstraße und Kleinem Schlossplatz geräumt sein, damit 2028 der größte Teil abgerissen werden kann.