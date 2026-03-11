Königstraße in Stuttgart Wittwerhaus wird abgerissen – und was kommt dann?
Für viele Stuttgarter ist es ein vertrauter Anblick: Das Wittwerhaus mit Thalia und Ochs’n Willi. Doch damit ist bald Schluss. Ende 2027 müssen alle Mieter raus.
Für viele Stuttgarter ist es ein vertrauter Anblick: Das Wittwerhaus mit Thalia und Ochs’n Willi. Doch damit ist bald Schluss. Ende 2027 müssen alle Mieter raus.
Das Wittwerhaus an der Königstraße 30/32 wird abgerissen. Das hat die Dinkelacker AG als Eigentümerin der Immobilie nun offiziell bekannt gegeben. Nach knapp 60 Jahren Betriebszeit neige sich der Lebenszyklus des Gebäudes dem Ende, hieß es bei der Vorstellung der Pläne im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats. Eine Machbarkeitsstudie habe ergeben, dass es zu viele Mängel am Gebäude gebe. Eine Sanierung käme deshalb aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Unter anderem läuft nächstes Jahr die Brandschutzgenehmigung aus.