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Königstraße Stuttgart Große Veränderung in Stuttgarts City: C&A macht Platz für Hotel

Königstraße Stuttgart: Große Veränderung in Stuttgarts City: C&A macht Platz für Hotel
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Die C&A-Filiale in Stuttgart ist für das Bekleidungsunternehmen zu groß geworden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Durchbruch für die Königstraße 47: Der städtische Gestaltungsbeirat lobt die überarbeiteten Entwürfe für das C&A-Gebäude. Der Umbau soll nächstes Jahr beginnen.

Die Erleichterung ist Till Dunemann und Tim Beckmann ins Gesicht geschrieben. Gerade kommen die beiden Redevco-Vertreter aus der Sitzung des städtischen Gestaltungsbeirats. Gemeinsam mit der Newco Development und dem Architekturbüro Michelgroup haben sie dem Gremium ihre überarbeiteten Pläne zur Nachnutzung des C&A-Gebäudes an der Königstraße 47 vorgestellt. Und die neuen Visualisierungen kamen an.

 

Das Gebäude gehört der Firma Redevco, einem Projektentwickler, der sich unter anderem um die Immobilien der C&A-Familie Brenninkmeijer kümmert. Die Pläne des Bekleidungsunternehmens sehen vor, sich in Stuttgart zu verkleinern. Die rund 8000 Quadratmeter Verkaufsfläche am aktuellen Standort an der Königstraße 47 werden nicht mehr gebraucht. Künftig sollen es 4000 Quadratmeter an der unteren Königstraße 5 sein – nämlich dort, wo derzeit das Bekleidungsgeschäft Reserved zu finden ist. Diese Filiale wiederum wird dann nebenan in den Räumlichkeiten des ehemaligen Schuhhauses Görtz unterkommen, wo derzeit ein Pop-up-Outlet für „Leder-, Reise- und Gepäckartikel“ zu finden ist.

Till Dunemann und Tim Beckmann hoffen, dass der Umzug Anfang 2027 über die Bühne gehen kann – etwa neun Monate später als zunächst geplant. Und danach soll die Königstraße 47 revitalisiert und neu vermietet werden. Erklärter Wunsch ist der nahtlose Start der Umbaumaßnahmen, um unnötigen Leerstand im Gebäude zu vermeiden.

Zu den aktuellen Verzögerungen kam es unter anderem deshalb, weil die Stadtverwaltung das Projekt gerne erst einmal im Gestaltungsbeirat unter die Lupe nehmen wollte. Das Gremium ist mit Fachleuten aus den Bereichen Städtebau, Architektur und Landschaftsplanung besetzt. Die Mitglieder verstehen sich als unabhängige, beratende Sachverständige, die Qualität von Bauvorhaben beurteilen und Empfehlungen aussprechen.

Gastro, Einzelhandel und Fitness?

Im November vergangenen Jahres waren Redevco-Vertreter das erste Mal im Gestaltungsbeirat zu Gast. Komplett zufrieden waren die Mitglieder des Gremiums mit den ersten Entwürfen damals noch nicht. Gewünscht wurden unter anderem Änderungen an der Fassade und eine andere Gestaltung der Arkaden an der Breite Straße. Viel Arbeit wartete auf die Architekten und Eigentümer. Fünf Monate später fand nun die zweite Runde im Gestaltungsbeirat statt. Und dort gab es sehr viel Lob für die überarbeiteten Pläne. „Das war heute ein riesiger Schritt“, sagt Till Dunemann und freut sich. Nun wolle man in den Genehmigungsprozess kommen und Verträge mit potenziellen Mietpartnern abschließen.

An die Königstraße 47 soll ein Hotel kommen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

„Wir befinden uns in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Hotelbetreibern“, sagt Tim Beckmann. In den oberen Geschossen des Gebäudes Königstraße 47 wird diese Nachnutzung bevorzugt. Im Erdgeschoss sollen Gastronomie, Einzelhandel und/oder Fitnessangebote unterkommen. Es gibt auch Überlegungen, das Dachgeschoss zu beleben. „Wir sind überzeugt, dass hier eine hoch attraktive Immobilie mit belebender Wirkung an diesem zentralen Ort in Stuttgart entstehen wird“, sagt Till Dunemann.

Bei Redevco rechnet man mit zwei Jahren Umbauzeit. Los gehen soll es im Laufe des Jahres 2027, wenn C&A umgezogen ist und die Baugenehmigung vorliegt. Einreichen werde man den Bauantrag bis Ende dieses Jahres.

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