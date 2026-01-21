Königstraße Stuttgart Nach C&A-Schließung: Was passiert an der Königstraße 47?
Der Umzug von C&A verzögert sich. Die Umbaupläne müssen noch einmal überarbeitet werden. Ein Mix aus Einzelhandel, Gastronomie, Hotel und Büros soll entstehen.
Die obersten drei Geschosse sind schon geschlossen. Auf den anderen vier Etagen herrscht noch reges Treiben. Bei C&A an der Königstraße 47 sind die Schnäppchenjäger unterwegs, bis der Standort aufgegeben wird. Wann das genau der Fall sein wird, ist noch unklar. Von 2026 war die Rede, als vor gut elf Monaten bekannt wurde, dass sich C&A in Stuttgart verkleinern möchte – von 8000 auf 4000 Quadratmeter. Das neue Ziel: die Königstraße 5. Aktuell ist dort das Bekleidungsgeschäft Reserved zu finden. Diese Filiale wiederum wird dann nebenan in den Räumlichkeiten des ehemaligen Schuhhauses Görtz unterkommen, wo derzeit ein Pop-up-Outlet für „Leder-, Reise- und Gepäckartikel“ zu finden ist.