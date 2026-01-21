Die obersten drei Geschosse sind schon geschlossen. Auf den anderen vier Etagen herrscht noch reges Treiben. Bei C&A an der Königstraße 47 sind die Schnäppchenjäger unterwegs, bis der Standort aufgegeben wird. Wann das genau der Fall sein wird, ist noch unklar. Von 2026 war die Rede, als vor gut elf Monaten bekannt wurde, dass sich C&A in Stuttgart verkleinern möchte – von 8000 auf 4000 Quadratmeter. Das neue Ziel: die Königstraße 5. Aktuell ist dort das Bekleidungsgeschäft Reserved zu finden. Diese Filiale wiederum wird dann nebenan in den Räumlichkeiten des ehemaligen Schuhhauses Görtz unterkommen, wo derzeit ein Pop-up-Outlet für „Leder-, Reise- und Gepäckartikel“ zu finden ist.

Doch der Umzug von C&A ist noch nicht richtig in Gang gekommen. Das Gebäude Königstraße 47 gehört der Firma Redevco, die sich um die Immobilien der C&A-Familie Brenninkmeijer kümmert. „Wir prüfen derzeit und in den kommenden drei bis vier Monaten die Vermietungsmöglichkeiten sowie Nachverwendung des C&A-Gebäudes“, hieß es bei Redevco im Februar 2025 auf Nachfrage unserer Zeitung. „Dies erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt.“ Auf erneute Nachfragen bei Redevco erhält man erst einmal keine neuen Informationen. Man sei weiterhin im engen Austausch mit der Stadt. Konkreter wird es nicht.

Bei der Stadtverwaltung ist man dagegen etwas auskunftsfreudiger: „Vorgesehen ist eine Entwicklung des Bestands im Rahmen des geltenden Planungsrechts. Der Vorhabenträger sieht einen Nutzungsmix mit Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss vor, darüberliegende Nutzungen wie Hotel und Büro in den Obergeschossen sind denkbar. Ziel ist die Entwicklung vom klassischen Kaufhaus hin zu einem gemischt genutzten Stadtbaustein.“ Seit Juni 2025 stehe man mit den Eigentümern und den beauftragten Planern in engem und konstruktivem Austausch. Erste Gedanken zum Vorhaben seien im Dezember im Gestaltungsbeirat der Stadt vorgestellt worden.

Stadt möchte das Gebäude nicht erwerben

In dem seit 2017 bestehenden, unabhängigen Gremium sitzen Sachverständige, die Verwaltung und Gemeinderat bei städtebaulich und architektonisch bedeutenden Bauvorhaben beraten. Und da gehört die Königstraße 47 eindeutig dazu. Im Sitzungsprotokoll hieß es nun, dass im Rahmen der „Revitalisierung“ des Bestandsgebäudes drei grundlegende Umbaumaßnahmen vorgeschlagen wurden: Ein Innenhof soll entstehen. Zudem sollen die etwas abgestuften Außenseiten des Gebäudes begradigt und offene Bogengänge und Durchgänge zugemacht werden. Der Gestaltungsbeirat würdigte zunächst ausdrücklich den angestrebten Erhalt des Bestandsgebäudes. Die Transformation „obsoleter“ Kaufhäuser zu Stadtbausteinen mit neuen Nutzungen sei für ihn eine wichtige Zukunftsaufgabe.

An der Königstraße 5 ist derzeit noch ein Outlet zu finden. Foto: Archiv Torsten Ströbele

Der Gestaltungsbeirat möchte aber auf jeden Fall, dass die Räume lichtdurchfluteter werden. Außerdem begrüßten alle Mitglieder die Aktivierung der Dachlandschaft mit Aufenthaltsbereichen und Grün. Den Plan, die Höhenabstufungen entlang der Fassaden zu begradigen, fanden sie hingegen nicht gut. Auch der akardienartige Raum entlang der Breite Straße solle eher erhalten bleiben. Die Außenseiten der Gebäude zu begradigen wäre für den Stadtraum sehr nachteilig, hieß es. Im ersten Quartal 2026 soll das Thema noch einmal im Gestaltungsbeirat beraten werden.

„Die Stadtverwaltung begrüßt und würdigt den Willen des Vorhabenträgers, das ursprünglich im Jahr 1957 errichtete und 1989 umgebaute Gebäude, im komplexen innerstädtischen Gefüge zu erhalten und weiterzuentwickeln“, heißt es aus dem Rathaus auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Stadt unterstützt den Ansatz, für diesen Standort eine zukunftsfähige Lösung mit einem Nutzungsmix zu finden, die dem Ort angemessen ist.“ Das Gebäude selbst zu erwerben, ist nicht vorgesehen.