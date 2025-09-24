Königstraße Stuttgart Wie sieht es im neuen Hugendubel aus?
Nach Jahren der Abwesenheit kehrt Hugendubel auf die Königstraße zurück. Wir haben uns dort vor der Eröffnung umgesehen und verraten, was Buchliebhaber erwartet.
Dort, wo vor knapp vier Monaten die Deko-Kette Depot ihre Türen auf der Stuttgarter Königstraße für immer geschlossen hat, wird am Donnerstag, 25. September, Neueröffnung gefeiert. Das Buchhandelsunternehmen Hugendubel kehrt auf die Einkaufsmeile in der Innenstadt zurück.