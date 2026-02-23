Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage erhoben gegen einen 51-jährigen Mann wegen Totschlags. Die Leiche einer 39-jährigen Frau wurde in einem Koffer in Bonlanden gefunden.
23.02.2026 - 11:00 Uhr
Der Tod der 39-jährigen Frau, deren Name Gülsah S. später bekannt wurde, hat im vergangenen Sommer für viel Aufsehen und Betroffenheit gesorgt, in Filderstadt und weit darüber hinaus. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat nun in dieser Sache Anklage wegen Totschlags erhoben gegen einen 51-Jährigen, er hat wie das Opfer türkische Wurzeln. Der 51-Jährige wurde im vergangenen September festgenommen und ist seitdem in Untersuchungshaft. Nun entscheidet das Landgericht Stuttgart über die Eröffnung des Hauptverfahrens und dessen Terminierung.