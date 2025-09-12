In dem Fall der toten Frau, die in Filderstadt-Bonlanden in einem Koffer gefunden worden, ist die Polizei weiter auf Suche nach Zeugen.

Die Soko „Trolley“ arbeitet weiter auf Hochtouren an dem Fall der Kofferleiche, die vor zwei Wochen in einem Wohngebiet in Filderstadt-Bonlanden gefunden wurde. Bei dem Leichnam handelte es sich um eine 40-jährige Frau aus Stuttgart, die seit Ende Juli vermisst worden war. Der Fall hatte in der Region und landesweit für Aufsehen und Bestürzung gesorgt.

Jetzt hat sich die Polizei mit weiteren Hinweisen an die Öffentlichkeit gewandt, die Flyer seien auch im Stuttgarter Drogenmillieu und unter der Paulinenbrücke, wo die Frau bekannt war, verteilt worden, berichtet die „Bild“. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen bestätigte auf Nachfrage, dass die Flyer im Umlauf seien.

Drei Fragen zu Koffer – und zu der Toten

Demnach setzen Polizei und Staatsanwaltschaft eine Belohnung von bis zu 1000 Euro für entscheidende Hinweise aus. Zudem haben die Ermittler ein Foto des Koffers, der unter der Brücke nahe eines Spielplatzes lag, veröffentlicht. Es handelt sich um ein Modell der Marke Juicy Couture mit einem beige-brauenen Muster. Dazu stellt die Kripo drei Fragen: Können Sie Angaben zu diesem Koffer machen? Haben Sie eine Person mit diesem Koffer gesehen? Können Sie Hinweise zu dieser Person oder zu Kontaktpersonen geben?

Mit diesen Fotos hat sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt. Foto: Polizei

Auf einem weiteren Flyer, der ebenfalls im Umlauf ist, sind zwei Fotos der totem 40-Jährigen abgebildet. Die Polizei hofft vor allem auf Hinweise, wann die Tote zuletzt gesehen wurde und mögliche Kontaktpersonen. Anfang nächster Woche will die Polizei weitere Details zu dem Fall bekannt geben.