In dem Fall der toten Frau, die in Filderstadt-Bonlanden in einem Koffer gefunden worden, ist die Polizei weiter auf Suche nach Zeugen.
12.09.2025 - 08:43 Uhr
Die Soko „Trolley“ arbeitet weiter auf Hochtouren an dem Fall der Kofferleiche, die vor zwei Wochen in einem Wohngebiet in Filderstadt-Bonlanden gefunden wurde. Bei dem Leichnam handelte es sich um eine 40-jährige Frau aus Stuttgart, die seit Ende Juli vermisst worden war. Der Fall hatte in der Region und landesweit für Aufsehen und Bestürzung gesorgt.