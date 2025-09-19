 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Tatverdächtiger in Haft – wie kam es zu dem heißen Tipp?

Kofferleiche in Filderstadt Tatverdächtiger in Haft – wie kam es zu dem heißen Tipp?

Kofferleiche in Filderstadt: Tatverdächtiger in Haft – wie kam es zu dem heißen Tipp?
1
Beamte am Fundort der Kofferleiche im Norden des Filderstädter Stadtteils Bonlanden. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Die Polizei hat einen 51-Jährigen festgenommen, der eine 40-jährige Frau getötet und in einem Reisetrolley versteckt haben soll. Wie kam es zu dem heißen Tipp?

Lokales: Wolf-Dieter Obst (wdo)

Der rätselhafte Tod der 40-jährigen Gülsah S., deren Leichnam Ende August in einem Koffer unter einem Fußgängersteg in Filderstadt-Bonlanden gefunden worden war, ist offenbar geklärt. Am Freitagabend gab die Polizei bekannt, dass sie einen 51 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen hat. Er sitzt seit Freitag unter dem Verdacht des Mordes in Untersuchungshaft. Die 44-köpfige Sonderkommission Trolley hatte zuvor offenbar einen wichtigen Zeugenhinweis bekommen.

 

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung aufgesucht – und anschließend festgenommen. Ob die Ermittler dabei in Stuttgart zugeschlagen haben, wo sich die Frau mit deutschen und türkischen Wurzeln im Drogen- und Obdachlosenmilieu im Bereich Paulinenbrücke aufgehalten hatte, darüber mochte Polizeisprecher Gerhard Jaudas nichts sagen: „Da sind aktuell immer noch Ermittlungen am Laufen, die sonst gefährdet werden könnten“, so der Sprecher.

Entscheidender Hinweis nicht wegen des Koffers

Den heißen Tipp hatte die Polizei am Mittwoch bekommen – allerdings noch vor der Ausstrahlung der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ am Abend. Der Hinweisgeber hatte zu diesem Zeitpunkt also die weiteren in der Sendung genannten Details noch nicht wissen können. Ein zentraler Ansatz der Ermittlungen ist der Koffer gewesen, in dem die sterblichen Überreste der zierlichen Frau verpackt worden waren – und irgendwann in den vergangenen Wochen in der Nähe eines Spielplatzes an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Bonlanden versteckt wurde.

Allerdings: „Es war nicht der Koffer, der den Hinweisgeber zu seiner Meldung an die Polizei veranlasst hatte“, stellt Polizeisprecher Jaudas klar. Dabei war der beigefarbene Trolley der Marke Juicy Couture durchaus auffällig – und Teil eines dreiteiligen Sets. Dieser war, zusätzlich in einer schwarzen Folie verpackt, unter dem Fußgängersteg in einem Bachlauf abgelegt worden. Ein rätselhafter Verwesungsgeruch hatte Passanten zwar aufmerksam gemacht – allerdings dauerte es noch bis zum 28. August, ehe Mitarbeiter des städtischen Bauhofs zur Entsorgung des vermeintlichen Sperrmülls anrückten – und die Tote entdeckten. Gülsah S. war zuletzt am 21. Juli lebend gesehen worden.

Der Tatverdächtige schweigt zu den Vorwürfen

Der 51-Jährige ist – wie das Opfer – türkischer Herkunft. In welcher Beziehung er zu der Getöteten stand, ist noch unklar. Laut Polizei macht er zu den Vorwürfen keine Angaben – was allgemein Strafverteidiger ihren Mandanten empfehlen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag einem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der erließ Haftbefehl und schickte den Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Weitere Themen

Kofferleiche in Filderstadt: Tatverdächtiger in Haft – wie kam es zu dem heißen Tipp?

Kofferleiche in Filderstadt Tatverdächtiger in Haft – wie kam es zu dem heißen Tipp?

Die Polizei hat einen 51-Jährigen festgenommen, der eine 40-jährige Frau getötet und in einem Reisetrolley versteckt haben soll. Wie kam es zu dem heißen Tipp?
Von Wolf-Dieter Obst
Mettinger Brücke in Esslingen: Großer Fehler der Stadt bis heute nicht korrigiert – warum?

Mettinger Brücke in Esslingen Großer Fehler der Stadt bis heute nicht korrigiert – warum?

Beim Bau der Mettinger Brücke machte die Stadt Esslingen einen großen Fehler. Die Sache liegt vor Gericht. Dort gibt es eine überraschende Begründung, warum der Fall ruht.
Von Johannes M. Fischer
Neues Café eröffnet: Im „Moka“ in Esslingen gibt es jetzt Frühstück der anderen Art – den ganzen Tag

Neues Café eröffnet Im „Moka“ in Esslingen gibt es jetzt Frühstück der anderen Art – den ganzen Tag

Nicole Bratek und Philipp Savvopoulos eröffnen im Unteren Metzgerbach in Esslingen das Café Moka. Ihre Spezialitäten sind alles andere als der übliche Standard.
Von Elke Hauptmann
B27 bei Aichtal zeitweise gesperrt: 60.000 Euro Schaden und Verletzte bei Unfall – Ein Auto überschlägt sich

B27 bei Aichtal zeitweise gesperrt 60.000 Euro Schaden und Verletzte bei Unfall – Ein Auto überschlägt sich

Bei einem Unfall auf der B27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) ist am Freitag hoher Schaden entstanden, zudem wurden Personen verletzt. Die Strecke war zeitweise gesperrt.
Von Robert Korell
Leinfeldener bei Sternfahrt: Radler fährt bei großer Demo mit – „Für sie gelten wir als niedere Spezies“

Leinfeldener bei Sternfahrt Radler fährt bei großer Demo mit – „Für sie gelten wir als niedere Spezies“

Thilo Kleesattel aus Leinfelden fährt bei der Sternfahrt am 21. September mit – was ist seine Motivation, bei der Radlerdemo mitzumachen?
Von Rebecca Anna Fritzsche
Gastronomie in Esslingen: Esslinger Ernährungsexpertin: Viel zu viel Fett für Kinder in Restaurants

Gastronomie in Esslingen Esslinger Ernährungsexpertin: Viel zu viel Fett für Kinder in Restaurants

Einfallslos, ungesund, fett: Essensangebot für Kinder in Restaurants stehen in der Kritik. Gastronomen aus dem Kreis Esslingen nehmen Stellung – oder auch nicht.
Von Martin Mezger
Schwimmbad in Filderstadt: Chlorgasalarm im Fildorado: Keine Gefahr für Badegäste

Schwimmbad in Filderstadt Chlorgasalarm im Fildorado: Keine Gefahr für Badegäste

Kurz vor Badebeginn wurde am Freitagmorgen das Filderstädter Bad Fildorado geräumt. Die Mitarbeitenden mussten das Gebäude verlassen. Schwimmen gehen durfte erst einmal niemand.
Von Natalie Kanter
Unfall in Wendlingen: Jugendlicher bei Zusammenstoß mit E-Scootern schwer verletzt

Unfall in Wendlingen Jugendlicher bei Zusammenstoß mit E-Scootern schwer verletzt

Am Donnerstag hat sich in Wendlingen (Kreis Esslingen) ein 16-Jähriger schwer verletzt. Der Jugendliche war auf einem E-Scooter unterwegs und mit einem anderen Jugendlichen kollidiert.
Von Robert Korell
Exhibitionist in Lichtenwald: Radfahrer belästigt Frauen am Friedhof – Polizei sucht Zeugen

Exhibitionist in Lichtenwald Radfahrer belästigt Frauen am Friedhof – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag wurden in Lichtenwald (Kreis Esslingen) zwei Frauen von einem noch unbekannten Mann belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Robert Korell
Unfall in Bissingen: Motorradfahrer stürzt wegen Fräskante – mit schweren Verletzungen in Klinik

Unfall in Bissingen Motorradfahrer stürzt wegen Fräskante – mit schweren Verletzungen in Klinik

In Bissingen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag ein 60-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war an einer Fräskante schwer mit seinem Motorrad gestürzt.
Von Robert Korell
Weitere Artikel zu Filderstadt Kriminalität Leiche
 