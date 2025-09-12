Am Mittwochabend läuft im ZDF wieder eine Folge von „Aktenzeichen XY ungelöst“. Da wird der Fall der aufgefundenen Leiche in Bonlanden vorgestellt.

Armin Friedl 12.09.2025 - 15:57 Uhr

Nachdem die 44-köpfige Sonderkommission Trolley der Polizei viel im unmittelbaren Umfeld der 44-jährigen Frau ermittelt hat, die im Filderstädter Stadtteil Bonlanden vor zwei Wochen teils skelettiert in einem Koffer aufgefunden wurde, weitet sie die Fahndung nun bundesweit aus. Dazu bietet sich die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ an, in der seit Jahrzehnten ungeklärte Fälle der Öffentlichkeit vorgestellt werden mit der Bitte um Mithilfe bei der Aufklärung.