Die CO-Melder der Rettungskräfte schlugen Alarm. Ein Notruf wegen einer bewusstlosen Person entwickelte sich am Samstagabend zu einem großen Feuerwehreinsatz.
02.05.2026 - 22:17 Uhr
Eine defekte Gastherme in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart Bad Cannstatt hat am Samstagabend einen Kohlenmonoxid-Einsatz ausgelöst. Nachdem CO-Melder des Rettungsdienstes Alarm schlugen, stellte die Feuerwehr Stuttgart besorgniserregend hohe Konzentrationen des geruchlosen Gases fest. Fünf Personen mussten medizinisch versorgt werden, drei davon kamen in Stuttgarter Kliniken.