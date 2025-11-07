Kolberg und Bopp spielen Tango-Musik

Und dann geht Jasmin Kolberg auch nach draußen, gibt Konzerte. So etwa an diesem Dienstag, dem 11. November, um 19.30 Uhr in der Steckfeldkirche Hohenheim in Stuttgart-Plieningen. Da steht der Tango nuevo im Mittelpunkt. Das ist die Musik von Astor Piazzolla, da erklingen aber auch Werke von Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Eric Sammut und Geratdo Matos Rodriguez. Kolberg spielt da die Marimba und sie singt. Und sie hat einen prominenten Partner auf der Bühne: Patrick Bopp am Piano, auch er singt noch dazu. Seit dem die Comedy-a-cappella-Gruppe „Die Füenf“ aufgelöst ist nach mehr als 25 Jahren, hat Bopp nun etwas mehr Zeit für andere Projekte. Darunter eben auch das gemeinsame Programm mit Jasmin Kolberg. Und dass beide aktiv sind in Steinenbronn, schweißt natürlich auch noch zusammen.