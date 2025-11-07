Die Marimba-Spielerin Jasmin Kolberg und der „Füenf“-Mitbegründer Patrick Bopp machen ein gemeinsames Programm am Dienstag, dem 11. November in Plieningen.
07.11.2025 - 15:01 Uhr
Die Musikerin Jasmin Kolberg schätzt sehr den engen Kontakt zu ihrem Publikum. So lädt sie immer wieder ein zu Hauskonzerten in ihre Wohnung in Steinenbronn. Wer sich da noch nicht so gut auskennt mit ihrem Paradeinstrument, der Marimba, der erfährt dort eine fachkundige und unterhaltsame Einführung in die Klangwelt dieses Xylophon-artigen Geräts. Wer schon Bescheid weiß, genießt den intimen Rahmen, den persönlichen Austausch mit der Künstlerin, und er weiß auch die Spezialitäten zu schätzen, die Kolberg entsprechend dem jeweiligen Programm selbst zubereitet.