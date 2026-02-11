Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt Leonie zieht vom Leder – Früher war mehr Lametta
Unsere tierische Kolumnistin ist ein wenig enttäuscht von der Resonanz auf den diesjährigen Pferdemarkt.
Liebe Leonberger, was war denn los? Es ist Pferdemarkt, und das große Gedränge bleibt aus? Die Ränge im Reiterstadion bei den Prämierungen fast leer? Keine Schlangen mittags auf dem Rummel? Und entlang des Umzugs waren die Reihen zwar fast überall geschlossen, aber stellenweise ungewohnt dünn?