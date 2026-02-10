Kombinierer bei Olympia Eric Frenzel lebt seine Leidenschaft – aber in neuer Rolle
Als Kombinierer wurde Eric Frenzel zur Legende, nun ist er Bundestrainer – und will sein Team bei den Olympischen Spielen im Val di Fiemme zu Medaillen führen.
Es ist nie leicht, Nachfolger einer Legende zu werden. Allerdings hilft es, wenn man selbst eine ist. Wie Eric Frenzel (37).