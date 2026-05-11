Mit dem Beginn der Eisheiligen wird es in Deutschland spürbar kälter. Vor allem heute richtet sich der Blick auf Regionen, in denen Frost, Schnee oder Glätte zum Thema werden.
11.05.2026 - 12:23 Uhr
Heute haben die Eisheiligen begonnen. Gleichzeitig hat sich die Wetterlage in Deutschland tatsächlich auch spürbar umgestellt. Eine Kaltfront zieht durch, dahinter strömt in vielen Regionen deutlich kühlere Luft ein. Schon heute zeigen die aktuellen Vorhersagen, dass es vor allem in höheren Lagen in den beiden kommenden Nächten regional zu Frost kommen kann.