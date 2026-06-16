Kommunalfinanzen: Land will neue Schulden für die Kommunen aufnehmen

Viele Städte und Gemeinden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Nun hat die Landesregierung einen neuen Plan. Grün-Schwarz will auch Schulden aufnehmen können, um klammen Kommunen in konjunkturell schwierigen Zeiten zu helfen. Darauf hat sich die Koalition in Stuttgart in ihrem Haushaltsausschuss am Montagabend geeinigt. Doch was bringt das wirklich – und wird damit ein Versprechen der Landesregierung gebrochen?

Was hat das Land genau beschlossen?

Baden-Württemberg hält sich an die sogenannte Schuldenbremse. Das heißt, grundsätzlich will die Landesregierung ohne neue Kredite auskommen. Die Landesverfassung lässt aber zwei Ausnahmen zu: Abhängig von der Konjunkturentwicklung kann das Land in einem bestimmten Rahmen Schulden aufnehmen. Außerdem sind neue Kredite in absoluten Notlagen möglich - wie etwa zur Coronazeit.

Was soll jetzt dazukommen?

Künftig will die Landesregierung im Rahmen der sogenannten Konjunkturkomponente auch Kredite aufnehmen können, die dann den Kommunen zugutekommen. Geht es der Wirtschaft wieder besser, sollen sich die Kommunen an der Rückzahlung beteiligen. Da geht es um viel Geld: Allein für den Haushalt 2027, schätzt das Land, könnte sich eine solche kommunale Konjunkturkomponente auf 500 Millionen Euro belaufen. Damit werde ein zusätzliches Instrument eingeführt, um in den Kommunen finanziell mehr Luft zu verschaffen, sagte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). Die Details dazu sollen noch mit den kommunalen Spitzenverbänden besprochen werden, heißt es vom Finanzministerium. Neuland betritt Baden-Württemberg damit aber nicht: Thüringen und Brandenburg haben ähnliche Instrumente schon eingeführt.

Sind die Probleme der Kommunen damit gelöst?

Die Finanznot bei den Kommunen auch im reichen Baden-Württemberg ist groß. Im vergangenen Jahr belief sich ihr Defizit auf 4,4 Milliarden Euro. Viele Städte und Gemeinden leiden angesichts der Wirtschaftskrise aktuell besonders unter dem Einbruch der Gewerbesteuern - eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen. Der neue Mechanismus könnte helfen, solche Dellen abzupuffern. Tiefe strukturelle Veränderungen, etwa wenn ganze Branchen in die Krise rutschen, kann er aber nicht auffangen.

Hinzu kommt: Es handelt sich um Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Und: Geld allein ist nicht das Problem. Die kommunalen Landesverbände klagen seit Jahren, dass den Kommunen zu viele Aufgaben von Bund und Land aufgebürdet werden – für die dann zu wenig Geld bereitgestellt wird. Sie mahnen deshalb seit Langem an, sich die kommunalen Aufgaben anzuschauen und Abstriche zu machen. Entsprechend warnte ein Sprecher des Gemeindetags: Die Ursachen der kommunalen Finanzkrise – steigende Pflichtaufgaben bei unzureichender Gegenfinanzierung, hohe Standards und fehlende finanzielle Spielräume – blieben bestehen.

Hat die neue Landesregierung neue Schulden im Koalitionsvertrag nicht ausgeschlossen?

Die Bundesregierung hat den Ländern 2025 die Möglichkeit eingeräumt im Rahmen der Schuldenbremse Kredite in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandprodukts aufzunehmen. Diese Option hat Grün-Schwarz im Koalitionsvertrag tatsächlich ausgeschlossen. „Gleichzeitig verzichten wir bei der Aufstellung der Landeshaushalte auf eine Nutzung der Strukturkomponente der Schuldenbremse“, heißt es dort. Die Ausweitung der sogenannten Konjunkturkomponente für die Kommunen hingegen ist im Koalitionsvertrag schon angekündigt worden – und wird nun wohl auch umgesetzt.

So ist die Finanzlage des Landes

Im Haushalt 2027 muss das Land eine Finanzierungslücke von fünf Milliarden Euro schließen. Dafür steht ein Überschuss von 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung und Kredite über die Konjunkturkomponente in Höhe von 800 Millionen Euro. Darüber hinaus soll jedes Ministerium mindestens 150 Millionen Euro einsparen und Ausgaben für Rücklagen und in den Versorgungsfonds für Pensionäre sollen gekürzt werden. Insgesamt stehen dem Land so im kommenden Jahr 300 Millionen Euro für Mehrausgaben zur Verfügung. Angesichts der zahlreichen teuren Versprechen im Koalitionsvertrag ist das nicht viel.