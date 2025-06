Kommunalpolitiker wehrt sich: „Nazi“-Vorwurf auf Tiktok trifft den Falschen

An der demokratischen Gesinnung von Peter B. gibt es in Fleischwangen nicht den geringsten Zweifel. Seit vier Jahrzehnten sitzt der Landmaschinen-Unternehmer im Gemeinderat des 700-Einwohner-Örtchens im Kreis Ravensburg. Im Rathaus amtiert er als erster Stellvertreter von Bürgermeister Timo Egger, die örtliche Volksbank begleitet er seit zwei Jahrzehnten als Aufsichtsrat. Einer Partei gehört B. nicht an, aber als konservativ lässt er sich unwidersprochen charakterisieren; manche würden ihn scherzhaft eine „schwarze Socke“ nennen.