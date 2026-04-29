Konditormeisterin aus Sielmingen: Tortenbäckerin aus Filderstadt – „An diesem Rezept habe ich jahrelang getüftelt“

Die Brownies – die sind Caroline Grunewalds Spezialität, und sie sind eine Wucht. „Am Rezept habe ich jahrelang getüftelt“, erzählt sie, sie hat die leckeren Schokoküchlein immer wieder gebacken, angepasst, der Familie zum Probieren gegeben, wieder gebacken, besser gemacht. Jetzt sind sie perfekt: außen knusprig, innen wunderbar saftig und schokoladig. „Caros Brownies sind überragend“, sagt auch ihr Mann, „die wünsche ich mir auch immer zu meinem Geburtstag.“ Diese Brownies kredenzt Caroline Grunewald auch der Reporterin und dem Fotografen – und wer kann da schon nein sagen?

Grunewald ist Konditormeisterin und hat sich vor etwa anderthalb Jahren mit „Die Törtchen“ selbstständig gemacht. „Ich mache das, seit ich 16 bin, und wollte eigentlich immer nur das machen“, erzählt sie. Ihre Ausbildung hat sie in der Stadtkonditorei Luckscheiter in Ludwigsburg gemacht, später war sie in Friedrichshafen bei der Konditorei und Confiserie Weber Weiß tätig und hat die Meisterschule in Stuttgart absolviert. „Die Ausbildung war eine harte Schule, aber sehr, sehr gut“, sagt sie rückblickend. „Man denkt, man fängt da an und backt Torten – und dann ist man erst mal damit beschäftigt, körbeweise Äpfel zu schälen. Ich habe so viel gelernt.“ Auch die Zeit in Friedrichshafen möchte sie nicht missen.

Aus Friedrichshafen kommt sie zurück nach Filderstadt

„Dann hat die Heimat gerufen“, sagt die gebürtige Sielmingerin, die mit ihrem Mann zwei Töchter hat. „Ich habe die Zeit, in der meine Kinder klein waren, sehr genossen. Aber dann hat es mich doch wieder in den Fingern gejuckt, meinem Beruf nachzugehen.“ Und da der Wunsch, es alleine anzugehen, schon immer da war, machte sich Grunewald selbstständig.

Liebevoll verziert Caroline Grunewald die Torte: zuerst mit Schokolade und Früchten, dann mit Blattgold. Foto: Markus Brändli

Im Sielminger Familienheim ist das Untergeschoss mit einer professionellen Küche für sie eingerichtet, hier entstehen Caroline Grunewalds Werke. Mehrstöckige Hochzeitstorten, Geburtstagstorten, Pralinen, Kuchen aller Art, Cakepops, Macarons: Die Konditormeisterin hat alles drauf, egal was ihre Kunden sich wünschen. Fast alles: „Wenn die Brautpaare dann mit KI-generierten Bildern kommen, welche Torte sie sich wünschen“, berichtet Grunewald, „dann muss ich schon mal sagen: Ui, das wird so schwierig, das hält so nicht.“

Ein halbes Jahr Vorlauf braucht sie für Hochzeitstorten, bestimmte beliebte Daten sind früher ausgebucht. Maximal drei Hochzeitstorten pro Wochenende schafft sie. Denn: Wichtig ist ihr die Qualität der Inhaltsstoffe, die sie verwendet: „Wenn ich eine Himbeersahne mache, dann kriegt sie die Farbe von den Himbeeren, die da drin sind – nicht von Farbstoffen.“ Das gilt auch für andere Zusatzstoffe: „Meine Pralinen sind vier Wochen haltbar – nicht vier Monate.“ Sie weiß, dass es Luxusgüter sind, die sie erschafft – an Nachhaltigkeit ist ihr dennoch gelegen. „Manchmal bin ich auf Messen, und da haben einige Aussteller riesige Tische voller Speisen – und hinterher wird alles weggeworfen. Das finde ich nicht richtig.“ Sie hat natürlich auch Leckeres zum Probieren dabei „aber kleine Sachen, nicht zehn verschiedene Torten.“

Diesen kleinen Dinosaurier hat Caroline Grunewald für eine Geburtstagstorte modelliert und fein bemalt. Foto: Markus Brändli

Auch vegane Optionen hat Grunewald, und laktosefreie. Am liebsten macht sie sich an die ganz filigranen Verzierungen der Hochzeitstorten, da kann sie ihre Kreativität voll ausleben. „Die kleinsten Dinge zu dekorieren, das habe ich schon immer geliebt“, sagt sie. „Und das Handwerk darf man schon sehen.“ Sie ist mit Liebe dabei, erzählt sie: „Backen ist Liebe, ich darf mit meiner Tortenkunst etwas erschaffen, worüber sich andere Menschen freuen.“ Und das treibt sie an. Selbstständig zu sein, ist viel Arbeit. „Ich brauche aber die Action“, sagt sie und lacht, und ihr Mann ergänzt: „Manchmal höre ich um fünf Uhr morgens die Rührmaschine.“ Wenn Caroline Grunewald neue Cremes oder neue Torten ausprobiert, müssen Mann, Kinder und Schwiegereltern Testesser sein. „Und dann müssen sie ehrlich sagen, wie es schmeckt und was ich verbessern kann.“ Gleichzeitig empfindet sie die Zeit in ihrer Backstube nicht als Stress: „Im Gegenteil, Backen bringt mich runter.“

Die Tortenbäckerin bevorzugt Pralinen zum Geburtstag

Ihren Töchtern möchte sie auch ein Vorbild sein. „Auf eigenen Beinen stehen, sich selbst etwas aufbauen, sich nicht auf andere verlassen, das möchte ich ihnen vorleben“, sagt Grunewald.

Und was würde sie sich selbst zum Geburtstag backen? „Keinen Kuchen, Himbeerpralinen“, sagt sie wie aus der Pistole geschossen. Ihr Mann bleibt bei den Brownies. „An die kommt nichts ran.“