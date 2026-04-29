Konditormeisterin aus Sielmingen: Tortenbäckerin aus Filderstadt – „An diesem Rezept habe ich jahrelang getüftelt“

Die Brownies – die sind Caroline Grunewalds Spezialität, und sie sind eine Wucht. „Am Rezept habe ich jahrelang getüftelt“, erzählt sie, sie hat die leckeren Schokoküchlein immer wieder gebacken, angepasst, der Familie zum Probieren gegeben, wieder gebacken, besser gemacht. Jetzt sind sie perfekt: außen knusprig, innen wunderbar saftig und schokoladig. „Caros Brownies sind überragend“, sagt auch ihr Mann, „die wünsche ich mir auch immer zu meinem Geburtstag.“ Diese Brownies kredenzt Caroline Grunewald auch der Reporterin und dem Fotografen – und wer kann da schon nein sagen?